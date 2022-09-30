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2022年9月30日星期五
港聞二
流亡許智峯藐視法庭判囚3年半 官：精心騙局「嘲諷、妨礙司法」 許：嗤之以鼻
衝燈罰款2000 陳朗昇如期赴英進修
男子發帖稱炸軍營 煽惑製爆炸品罪成
兩警涉冒國安警詐騙 訛稱粵國安情報指將查事主 要求交錢
涉連登YouTube提港獨光時 兩男控煽動
搶槍男准上訴7年刑期 官：量刑原則可商榷
2019年德福「和你Shop」 4人非法集結判社服 律政司覆核駁回
六合彩走私案拘買彩票夫婦 料集團操控
科技園「最終方案」 喵坊可續半年 喵坊：難作妥善後續安排 商議再回應
開創「無創產檢」驗唐氏症 盧煜明獲拉斯克獎 「證喺香港做嘢都可影響世界」
新入伙私樓檢6300萬元毒品
政府稱因公共衛生風險 連續4年國慶升旗禮無公眾
美國外科學院澄清無DQ 林哲玄：學院稱誤發電郵
搗15私油站 19人被控
15歲男涉運670萬元冰毒
童樂居虐兒案後檢討 報告倡監察不達標機構
童樂居案多一人認虐兒 被告掌摑兩歲童 求情稱人手不足「難免粗疏」
政總肘碰下屬非禮案 被告：與事主維持一呎距離
綠置居首日收表 市民：樓市跌或更易抽中
建造業職安 申訴署查3政府部門 涉勞處、屋署、發展局 工權會盼有報告後「唔好又唔理」
「羊村2.0」上載繪本 警促市民劃清界線
東區醫院複合手術室啟用 病人毋須「上上落落」減風險
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【Emily】姚潔凝倡區會變5區 民主思路劃清界線
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【明報專訊】（請看附圖）
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