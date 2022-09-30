東區醫院複合手術室啟用 病人毋須「上上落落」減風險

東區醫院急症室和放射部設於地下，其他手術室在不同樓層，以往跨專科手術需將病人反覆送往不同樓層做放射診斷（即電腦掃描、X光等）和手術。全新複合手術室位於6樓，可一站式在手術室內做放射診斷和手術，適用於血管、腦神經血管、脊椎和骨科手術等。

東區醫院麻醉科部門主管鄭佩芝解釋，不少需接受介入手術的病人原本情况不穩，要插喉、用呼吸機等，每次運送過牀、「上上落落」均有風險，以往手術後亦要先送返病房或深切治療部觀察，一旦情况有變才再安排放射診斷，既增工序亦耗時；日後同一個手術室處理可大增安全系數，術後亦可立即做放射診斷確保安全。

診斷手術同一室 減工序省時

複合手術室啟用前，院內醫護可試用和熟習環境。該院矯形及創傷外科（骨科）顧問醫生麥仁傑舉例，施行盆腔骨折手術等微創手術要先做電腦掃描和導航等，以繪圖規劃手術過程，最理想需半小時；他試用新手術室後，只花7秒完成電腦掃描和導航，計及繪圖亦只需10分鐘。他補充，若計及以往需上落樓層，「就可能係一個鐘同10分鐘嘅分別」。

神經外科主管料收症可年增兩成

複合手術室昨日首項手術為腦外科手術，由東區醫院神經外科部門主管彭佳源主刀。身兼港島東醫院聯網外科臨牀服務統籌的彭佳源相信，手術室啟用後介入手術需求會增加，舉例說神經外科每年可由處理100個症，增加20至30個症，估計啟用首年可處理107個介入手術，其中近半為血管手術，其他包括腦神經介入、脊椎和複雜創傷手術等，運作暢順後可增加數量。彭補充，由於新手術室可處理危急跨部門手術，故不能「用滿晒」手術時段，現預留至少一半時段接收急症室轉介病人。