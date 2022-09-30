「羊村2.0」上載繪本 警促市民劃清界線

引述判辭指向兒童洗腦

警方在回覆中引述《羊村》案法官判辭稱，有關繪本是向兒童洗腦，在兒童思想中埋下令香港不穩的種子，並引導兒童不相信香港司法制度及藐視警察，只有以武力對抗政權機關才能保護他們的家園；判辭亦指出該3本繪本均有煽動意圖，煽動意圖並非單單源自文字，而是這些文字在兒童腦海中所產生的效果。

警方稱，儘管《基本法》保障言論及出版自由，以及文學藝術創作和其他文化活動的自由，這些權利並非絕對及可能會受限制。警方稱煽動言論行為和刊物易於激化社會大眾，導致大規模「不守法、黑暴、恐怖活動」等危害國安行為，形容香港近年所經歷的正是有力證據，需嚴正關注。

警方在回覆中重申，根據《刑事罪行條例》第10條，任何人刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物；或輸入煽動刊物；或無合法辯解而管有煽動刊物，即屬犯罪。