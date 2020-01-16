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建造業職安 申訴署查3政府部門 涉勞處、屋署、發展局 工權會盼有報告後「唔好又唔理」

【明報專訊】工業事故接連發生，其中安達臣道地盤塌天秤釀成3死6傷。申訴專員公署昨日宣布主動調查勞工處、屋宇署和發展局，審研政府對建造業職業安全及健康的監管，並會從五大方向調查，包括有關部門就建築地盤及小型裝修維修工程的巡查及執法、意外事故跟進、承建商註冊、規管及競投工務工程事宜等。工業傷亡權益會表示歡迎，呼籲業界及市民積極向署方表達意見，以助調查。

申訴專員公署引述勞工處資料指出，2021年建造業致命工業意外共錄23宗，是近5年新高；致命意外率為0.218，是所有行業（即0.043）的5倍，兩者均於各行業中排首位；同時建造業的每千名工人意外率為29.5，接近所有行業（即15.2）的兩倍。

今年首季1232工業意外 42％建造業

翻查勞工處最新資料，今年第一季（截至6月紀錄）職業傷亡有9092宗，較去年同期增41.4%，當中工業意外有1232宗，涉建造業個案有516宗，比率約42%。換言之，每10宗工業意外，至少4宗是來自建造業。

專員：雖修例增罰則 關鍵是預防

申訴專員趙慧賢稱，近年建造業工程項目屢有致命工業意外發生，形容一宗也嫌多；雖然政府正打算修例提升罰則，但更關鍵是做好預防工作，避免意外發生。她指會主動向勞工處、屋宇署和發展局調查，包括有關部門就建築地盤及小型裝修維修工程的巡查及執法、對註冊安全審核員及註冊安全主任監管意外事故的跟進、宣傳教育和承建商註冊、規管及競投工務工程事宜。

職安健相關法例由3個政府部門執行，勞工處會巡查地盤及執法，遏止不安全操作；若承建商違反職安健法例被定罪，屋宇署可按《建築物條例》，拒絕其註冊申請或對其紀律處分；曾發生嚴重事故或違反工地安全法例的承建商，發展局則可按《承建商管理手冊》，暫停其競投政府工程，甚或剔出認可名冊。趙稱市民如就上述課題有資料或意見，可於10月31日或之前去信署方。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為政府有責任監督，惟部門往往對工業傷亡意外問題敷衍塞責，「推畀大判、二判，好少會自己上身」，冀調查結果起到作用，部門需正視及積極採用，「（報告）出到嚟唔好又唔理，或者求其處理就算」。她呼籲市民積極表達意見，好讓調查結果更為全面，反映實况。

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