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美國外科學院澄清無DQ 林哲玄：學院稱誤發電郵

【明報專訊】醫衛界立法會議員林哲玄早前收到美國外科學院（American College of Surgeons）通知，指為免觸犯內地涉及規管境外組織運作等相關法例，不再接受中國公民成為會員或院士，並終止林的院士身分。美國外科學院昨回覆本報稱，已向收到信件的人發出跟進信件，澄清並無改變其會員資格或身分，但沒回應為何突然撤回決定。林哲玄昨稱該院在最新電郵中聲稱上次屬誤發電郵（email was sent in error）。

學院：期待續與香港會員合作

美國外科學院表示，期待繼續與香港會員合作，持續促進外科領域，為病人帶來最好的照顧。至於本港多少醫生屬會員或院士，該院截稿前沒回覆。

林哲玄本月22日晚在facebook貼出美國外科學院信件，指該院不再接受中國公民成為會員或院士，並終止其院士身分。林昨向本報表示再收到該院電郵，該院聲稱上次屬誤發電郵，故沒影響或改變其會員資格。該院稱，對於這次錯誤引起的不便或擔憂，真誠地感到抱歉，並說重視其會員資格，期望繼續合作以追求最高標準的外科護理及教育，希望他接受該院就這次「最不幸的錯誤」致歉。

林續棄做院士 質疑未交代出錯原因

林哲玄表示信件無交代為何誤發電郵及為何當時會有不再接受中國公民成為會員或院士的說法，「到底是什麼意思？是之前根本沒有這樣的想法？」他認為該院「不可以當無講過」。

林哲玄已回覆該院並表明放棄院士資格，指香港是中國不可分離的一部分，自己毫無疑問是住在中國，除非該院完全撤回上一封電郵，否則他不認為自己繼續任該院院士屬恰當。

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