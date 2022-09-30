政府稱因公共衛生風險 連續4年國慶升旗禮無公眾

會展站黑衫市民被截查

據悉，警方國慶日會派出7000至8000警力佈防，並派出總區應變大隊和便裝人員等加強巡邏。今日零時起，警方會在金紫荊廣場一帶實施特別交通安排。

機動部隊戒備 泊防暴戰術巴士

記者昨午所見，港鐵會展站至金紫荊廣場一帶有大批身穿戰術背心的機動部隊人員戒備，部分馬路旁放置流動鐵閘和雪糕筒，附近停泊數輛警車和最少3輛戰術巴士。翻查資料，警方年初起購入數十輛配備防暴配置的戰術巴士，車內設有窗口供人員向外發射催淚彈，車頂則安裝多個監視鏡頭，指揮官可藉此觀察車外狀况和向外廣播。現場有工作人員為國慶活動做準備工作，包括鋪紅地氈及擺放盆栽和座椅等。

政府新聞處昨午發稿稱，行政長官李家超和政府高層官員明日將出席升旗儀式和國慶酒會。升旗儀式將於明早8時在金紫荊廣場舉行，由警察樂隊奏樂，並由歌唱家譚天樂和張倩領唱國歌，紀律部隊會在空中和海上敬禮；政府隨後會在會展舉行由李家超主禮的國慶酒會。

有市民憂封路今提早出門

今年七一回歸紀念日，國家主席習近平訪港，警方提早在灣仔會展一帶封路，並封閉港鐵會展站等。在附近上班的林先生預計國慶日封路規模較七一細，相信對自己通勤的交通影響不大。同樣在附近上班的梁小姐則擔心今日會進一步擴大封路範圍，會提早半小時出門，亦會改乘港鐵避免上班遲到。

在灣仔告士打道，由港鐵灣仔站至電訊大廈外3條行人天橋已掛起大量國旗和區旗。語言學習平台「港娃讀書會」負責人劉小姐表示，獲悉國慶升旗儀式不設公眾觀禮區，故昨午提早帶同10多名學生前來，手持國旗和區旗在金紫荊廣場拍照留念。她說國慶日會租用室外場地舉行升旗儀式。