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開創「無創產檢」驗唐氏症 盧煜明獲拉斯克獎 「證喺香港做嘢都可影響世界」

【明報專訊】被譽為「無創產前檢查之父」的中大醫學院副院長（研究）盧煜明昨日獲頒「拉斯克獎-臨牀醫學研究」（Lasker-DeBakey Clinical Medical Research Award），以表揚他利用血漿DNA診斷技術開創孕婦「無創產前診斷」。盧煜明昨日受訪時談及，其恩師和多名讀書時的偶像都曾獲該獎，冀藉自己獲獎鼓勵更多本地年輕人投身科研，「證明得到土生土長嘅科學家喺香港做嘢都可以影響世界」。

「拉斯克獎」素有「美國諾貝爾獎」美譽，亦是醫學界僅次於諾貝爾獎的殊榮，盧煜明獲頒本年度「臨牀醫學研究獎」，成為第五名華人獲此殊榮，以表揚他發現孕婦血漿內存有胎兒DNA，並研發唐氏綜合症無創檢測方法，準確度超過99%，成功將以DNA分析為本的「無創產前診斷技術」，從科研層面應用至臨牀診斷，現時已被全球60個國家廣泛採用。

憶恩師簡悅威同獲此獎 感榮幸

身兼中大化學病理學系系主任及李嘉誠健康科學研究所所長的盧煜明，昨日在美國接受視像訪問時說，對獲獎感到十分榮幸，特別提到其恩師、「基因診斷之父」簡悅威多年前曾獲相同獎項，他的研究範疇則是入侵性產前診斷，因此對自己多年後憑無創產檢獲獎特別深刻。盧憶述1980年代在英國攻讀醫科時，首次接觸當時仍屬新技術的「核酸檢測」（PCR），「教授話呢個技術可以改變世界喎，我都想學吓點樣改變世界」，遂嘗試將該技術應用於產前檢查，經多年努力，終研發無創產檢，技術至今在全球多國應用，本港亦有逾85%孕婦使用。

被問諾獎 稱續謙卑「做最好嘅work」

以往不少拉斯克獎得獎者都先後獲得諾貝爾獎，盧煜明說，會以謙卑的心繼續做研究，「我哋做最好嘅work（成果）」，得獎與否則由評審委員會決定。盧領導的跨學科研究團隊最近研發出能偵測數十種癌症的血液測試，亦正着手在基因片段學範疇做研究。他最希望薪火相傳，以其獲獎向年輕人證明，在港投身科研都可影響世界。

相關字詞﹕盧煜明 拉斯克獎

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