科技園「最終方案」 喵坊可續半年 喵坊：難作妥善後續安排 商議再回應

有網民昨日較早前發起網上聯署，去信科技園行政總裁黃克強，要求科技園改變主意，給予喵坊再經營3年寬限期，直至喵坊另覓設廠地點；天文台前台長林超英在社交網站發文表示自己已簽署。截至昨晚約10時，聯署人數逾5700。

環保署與科技園公司昨晚在一小時內先後發稿。科技園表示與環境及生態局積極討論後，將喵坊已獲延長1年的租約期於今年底屆滿後，「再額外提供上限為6個月的寬限期至2023年6月30日」；同時重申2020年中已主動聯絡喵坊，提醒其3年租約將於今年底屆滿，由於當時得知喵坊未覓得合適用地遷廠，遂因應其需要續約1年，又指喵坊明年續租半年的安排為「最終方案」。

環署：安排承辦商收紙包盒製紙漿

環保署則稱，該署了解到科技園為喵坊「一直提供協助」，在延長租約期上盡量彈性處理；為確保環保園的紙漿廠於2025年運作前維持本地紙包飲品盒的回收能力，署方正準備安排承辦商為所有「綠在區區」收集到的紙包飲品盒製成紙漿。環保署又稱，經過今次事件，相信市民普遍對紙包飲品盒的回收和認知大大提升，有助署方未來在這方面的工作。

喵坊：半年安排無異9‧14建議

喵坊昨晚在社交媒體發文回應稱，續租半年的安排「與9月14日對方最初給出的建議無差別，是一個實在難以作妥善後續安排的寬限期」。喵坊日前曾表示，若要安排搬廠，最快明天起停收紙包飲品盒。葉文琪昨稱，喵坊10月初仍會如常接收紙包飲品盒。

另外，有網民日前發起一人一信行動，以用後洗淨的紙包飲品盒製成明信片，寄給環境及生態局長謝展寰，該局昨日回覆稱合共收到約800張明信片，會把明信片當作公眾來函處理並存檔。