男子發帖稱炸軍營 煽惑製爆炸品罪成

案發約4年後檢控 官令控方交代

被告陳振銘（27歲）被控於2017年11月17日犯案。鄭官裁決稱，被告就發布涉案帖文的原因多次改口，在警誡錄影會面聲稱「轟炸解放軍軍營」實情是遊戲情節，後改稱打算開發遊戲，帖文實為廣告，其說法「反覆不定」，被告雖解釋自己未睡醒、思緒混亂，但整體而言，其回答頭頭是道，條理分明，所謂前言不對後語僅屬「一般說謊者的表現」。

鄭官說，更甚的是被告在庭上自辯時說出另一版本，稱自己是自學的歷史學家，熱愛中國文化，2017年投稿至《香港中醫雜誌》被拒，感到心傷，遂以嘩眾取寵方式發文表達不滿，引人留意其研究成果。鄭官說不排除有人透過自學成為專家，但被告學歷僅中六程度，一度沉迷玩電腦，無專業團體認證，沒半點痕迹顯示他是歷史學家，認為被告只屬「自我膨脹」。

鄭官續稱，被告聲稱讀文科，對硝酸甘油認知僅限於名稱，惟他在錄影會面中說硝酸甘油為炸藥，更在帖文標題清楚表明轟炸目標，以及列出製作材料、分量及步驟等，若他沒意圖煽惑，根本不必鉅細靡遺地詳列，連串行為顯示他深思熟慮，非單純發泄情緒。鄭官希望控方可索取專家報告，讓法庭了解硝酸甘油威力，另應辯方要求為被告索取心理專家報告。

【案件編號：DCCC584/21】