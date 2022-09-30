衝燈罰款2000 陳朗昇如期赴英進修

陳：盼在英半年過悠閒生活

陳朗昇在庭外說對裁決心有不甘，但無意上訴，慶幸法庭接納其駕駛態度謹慎，日後駕車會加倍小心。他又說，涉事停車白線至今仍然顏色模糊，希望當局跟進公共設施的保養問題。他昨午1時離開法院，至傍晚6時許在機場辦理出境手續，如期登機赴英。

案發於去年7月28日零時37分，陳朗昇被控在新清水灣道（西北行）鄰近清水灣道駕車衝紅燈。暫委裁判官梁蘊莊裁決稱，控方呈上的4張紅燈攝錄機照片，拍到涉案私家車衝紅燈，本案關鍵在於陳提出的辯解是否合理。陳自辯稱，涉事交界路况複雜，他誤以為要在「黃格」停車，且混淆了右方兩支交通燈柱，並非有意衝過路口。

官接納非蓄意 自辯「混淆交通燈」裁不合理

梁官稱，法庭接納陳朗昇並非蓄意衝紅燈，但要進一步審視其理由是否合理。梁官認為，陳供稱被後方交通燈柱混淆視野，故看不到停車白線，但態度謹慎的駕駛者應熟悉交通規例，必然知道白線不會設置於交通燈後方，加上法例訂明車輛不得越過紅燈行駛，裁定陳的辯解並不合理。

梁官強調，涉事路段為斜坡，駕駛者應格外小心及留意路况，此乃基本責任；從陳呈上的照片可見，涉事路面油漆顏色不一致，但仍清晰顯示白線，如陳稍加留神，必然看到白線。梁官形容，陳供稱被交通燈混淆視線屬「觀察錯誤、疏忽和不合理過失」，不足以構成合理辯解，故裁定傳票控罪成立。

陳朗昇親自求情稱，事發當日無意越過交通燈，冀法庭輕判；對於2015年另一項衝紅燈傳票案底，陳解釋當時交通擠塞，衝燈不算危險。梁官稱考慮到相關案情及求情因素，判陳罰款2000元。

【案件編號：KCV109/21】