流亡許智峯藐視法庭判囚3年半 官：精心騙局「嘲諷、妨礙司法」 許：嗤之以鼻

陳慶偉在判辭中指許智峯精心計劃行動，準備邀請信及外訪行程等假文件，欺騙警方和法庭以逃避司法程序，嚴重動搖公眾對司法公義的信心，「其行為不但嘲諷司法制度，更構成妨礙司法公正罪」。陳官認為本案案情嚴重，涉及使用虛假文件，考慮許智峯潛逃的後果及對司法制度的影響，加上許毫無悔意，判囚3年半。

許智峯在判刑後於facebook回應，稱對判刑「嗤之以鼻」，又批評在《港區國安法》生效後，針對異見者的政治審訊早已成為香港常態，而真正破壞司法公義的人，「正是陳官此類欣然接受成為國安法官、為暴政背書的權貴」；許續稱，「就由港共法庭對着空氣判刑吧，好讓世界看到港共政權的瘋狂與無能」，他稱將以自由身，為香港人的自由抗爭到底。

過往藐視案刑期多以月計 官稱相似者少 參考妨司法公正案例量刑

翻查資料，過往多宗藐視法庭案件，涉及滋擾法官、在法庭拍照、違反禁制令等，刑期皆以日或月計，部分獲判緩刑或以罰款處理（見表）。陳官昨稱與本案相似的案件不多，故參考一宗妨礙司法公正的案件，以3年半為量刑起點。

許智峯牽涉4宗刑事案，包括連同民主黨時任立法會議員林卓廷等涉於2019年7月「光復屯門」遊行中，要求一名市民刪去示威者照片的意圖妨礙司法公正案，以及3宗民主派議會藐視案。他在前年11月30日離港後，12月3日於facebook宣布流亡。

律政司去年10月向許智峯發出藐視法庭傳票，並曾發電郵聯絡他，律政司稱許智峯一直知悉案件程序，但選擇無視，沒有回應，法庭終在他缺席下審理案件。案情指出，許智峯提供虛假的外訪行程，聲稱受邀外訪，會在前年12月初回港，獲法庭歸還護照及批准他離港，他並簽署保釋文件承諾按時應訊，惟他離港後宣布流亡，亦承認安排虛假的公務外訪。其後丹麥政界人物Anders Storgaard亦確認所謂外訪只是「煙幕」。

【案件編號：HCMP830/21】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676