大灣區GBA新聞：灣區半年增11獨角獸 穗佔9間 美國數量最多 全球市值十大中國佔半

胡潤的全球獨角獸榜以成立於2000年之後、價值10億美元以上的非上市公司為評選標準，上半年上榜的1312家獨角獸，來自美國的最多，共625間，接近全球總數50%，中國以312間居次，印度排第三（圖二）。雖然中國論數量只及美國一半，但頭十大獨角獸有5間來自中國，3間來自美國，其餘兩間分別來自英國和馬耳他。

抖音市值挫43%守第一 時裝電商Shein居第五

排名方面，抖音以1.3萬億元（人民幣，下同）的市值保住全球價值最高的獨角獸頭銜（圖三），但市值較去年底下降43%；排第二是Tesla創辦人馬斯克成立的SpaceX；第三名的螞蟻集團曾是2019和2020年全球價值最高的獨角獸，但今年上半年市值只有8000億元，再跌一級。另一方面，有5間獨角獸是首次打入十大，包括中國的快銷時裝跨境電商Shein、騰訊旗下網上銀行微眾銀行、京東科技，以及總部位於馬耳他的幣安和英國倫敦的金融科技公司Checkout.com。

有新面孔登場自然有老面孔退出，這半年有34間獨角獸因為升級（上市或被併購）而退榜，另有81間因市值跌破10億美元而退榜，其中36間來自美國，35間來自中國。同時，滴滴和瑞幸咖啡因為從美國退市而重回獨角獸榜，胡潤表示這兩間公司雖然最近因不同原因面臨困擾，但仍顛覆了所屬行業，也給早期投資者創造收益。

大灣區獨角獸佔全國近兩成

單看中國獨角獸表現，頭十大中只有一張新面孔，就是以1040億元市值從33位躍升至第9位的上海聯影醫療。資料顯示聯影醫療有國資背景的上海聯合投資公司及中科院入股，是中國最大的高端影像診斷、放射醫療設備研發生產企業，不過聯影醫療8月已在A股科創板上市，因此未來將退出榜單。

從區域來看，長三角共有126間獨角獸，半年淨增1家；大灣區有62間獨角獸，淨增11間。以城市計，來自北京、上海及深圳的獨角獸最多，增長最快的則是廣州，短短6個月由10間增至19間，當中5間更是來自黃埔區。