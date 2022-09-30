政總肘碰下屬非禮案 被告：與事主維持一呎距離

被告吳景華（62歲）昨供稱，今年1月4日他與多名同事集合在會議廳，等待時任食衛局長陳肇始訓示，任職合規主任的事主X主動走到他右後方，問他感染控制措施事宜，他側身向X解釋，左手拿着手機，右手掃熒幕查閱資訊。被告續稱，他等候期間雙手不時疊放腰前，肯定手肘沒向左右兩方叉開，而兩人維持約一呎距離，否認右手肘按壓到X左乳頭，X也沒揈開他手。

對於X供稱被非禮後行前一排，被告稱陳局長即將到場，估計身材矮小的X為聽清楚訓示和見局長而走上前，形容她「爭頭位好啲」。辯方盤問，X無原因向他作出失實指控，被告表示不清楚，但X同日有跟他閒聊，他事後猜測可能自己得罪X。

同事：事主對接觸反應敏感

X的同事馮官嬋供稱，案發時提議過X行前聽訓示，之後X才踏前。據馮憶述，與X工作時曾有一名保安在馮胸前伸手，X立即拉後馮的身體，着她小心及避免被人佔便宜，馮認為X平時反應敏感。

【案件編號：ESCC 598/22】