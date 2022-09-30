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港聞二

童樂居虐兒案後檢討 報告倡監察不達標機構

【明報專訊】社署於童樂居虐兒案後成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，昨公布首階段檢討報告，提出31項建議包括提高幼兒工作員人手比例至1比4.5、引入院長登記制，當中新增建議社署就服務表現不達標的機構設監察期，監察實施改善建議後的成效，以考慮機構是否適宜繼續提供受資助服務。

社署表示，委員會已隨即展開第二階段檢討，涵蓋兒童院、男女童院和男女童宿舍及寄養服務、兒童之家和輕度弱智兒童之家等非院舍服務，目標明年3月完成。

報告倡太平紳士突擊巡查

首階段報告與委員會7月討論的初步建議相若，包括提高幼兒工作員人手比例至1比4.5、引入院長登記制度、成立由太平紳士及不同專業界別等人組成的服務質素小組突擊巡查。

監察改善成效 納續批資助條件

報告新增一項建議，稱若發現有機構服務表現持續不能符合《津貼及服務協議》要求或嚴重違反《服務質素標準》，建議就機構的服務協議設定監察期。機構必須提交檢討報告，包括提出改善方案及實施計劃，並在監察期內定期提交進度報告，社署期內會監察實施改善建議後的成效，從而考慮機構是否適宜繼續提供部分或全部受社署資助的服務。

委員之一的工聯會立法會議員鄧家彪認為，若建議能有效落實，相信有助改善服務。他說，過往關注童樂居事件中，機構是否仍可無條件繼續承辦服務，認同報告新增的建議，即社署應就服務表現不達標的機構設監察期，再決定是否容許繼續承辦服務，認為此建議回應了他的關注。

社署日前再揭發保良局嬰兒組多一名職員疑不恰當對待幼兒。保良局昨回覆，警方及社署正調查及跟進，該局會全力配合調查，相信警方會迅速完成調查並得到結果。

揭虐兒案 保良局：加密巡察

保良局稱，上月於社會服務委員會曾就住宿幼兒服務督導深入討論，決議成立兒童住宿服務管治委員會，正在籌備。除董事會成員，亦加入包括專業及獨立人士，檢視及持續完善監察制度及提升服務水平。保良局稱，將加密人員巡察和抽查嬰兒組閉路電視片段次數，提升至每日巡視至少6次及每日抽查至少1小時片段。

鄧家彪表示，全港兩間照顧3歲以下幼兒的留宿幼兒中心先後爆出虐兒案，政府長遠應找更多機構承辦服務及開拓小型院舍提供家庭式照顧。

相關字詞﹕兒童住宿照顧服務 童樂居 虐兒 保良局

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