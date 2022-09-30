2019年德福「和你Shop」 4人非法集結判社服 律政司覆核駁回

官認同過輕 惟現改判不合適

案件由上訴庭法官彭偉昌、潘敏琦和彭寶琴審理，答辯人依次為梁茵琳、林依汶、陳楚嵐、李銘軒，4人現為20歲。律政司一方稱本案嚴重，原審裁判官判刑原則性出錯，亦不應接受4人具真誠悔意，認為應改判更生中心。不過，梁、林兩人短期內滿21歲，法官就判處更生中心的年紀提出關注，律政司一方則稱短期監禁亦合適。

答辯方同意案情嚴重，但答辯人非領頭者，當時沒暴力行為，且4人已完成所有社服令時數，認為法庭有酌情權，毋須改判。法官質疑，示威者行為對市民及商戶構成影響，彭偉昌則引述原審官裁決時稱本案「離社會安寧較遠」，說「呢句好有問題」，又謂當時或有持相反意見市民置身其中，並感到恐懼。法官又質疑答辯人無真誠悔意，彭寶琴並稱，梁茵琳撰寫求情信原因是為繼續學業，認為她只是想輕判，並非有悔意的表述。

【案件編號：CAAR14/21】

（反修例風暴）