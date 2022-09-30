搶槍男准上訴7年刑期 官：量刑原則可商榷

原審沒處理「共同犯罪」原則 量刑卻採

上訴庭法官彭偉昌於判辭表示，申請人謝信誠（31歲）承認非法集結及襲警兩罪，惟原審法官謝沈智慧把警員被襲的環節，納入非法集結罪判刑考慮之內，或影響非法集結罪量刑。

至於企圖搶劫罪，控方稱申請人與另一已棄保潛逃男子甘維邦共同犯罪，而唯一證據是兩人差不多同時出現及向警員施襲的錄像片段。惟彭官稱，法庭是否單憑錄像便可肯定甘有搶槍意圖，謝官裁決「是完全沒有處理」，及至判刑，謝官以控方聲稱此罪乃共同犯罪來量刑，彭官認為「做法有商榷餘地」。

刑期是否下調不易定論 可辯論

另謝官量刑時引用茆廣生的搶劫案例，該案列明持刀或其他武器搶劫判囚5年，使用武力包括綁起事主則判囚7年。彭官稱，若持武器的甘維邦不是共犯，申請人便不是持械行劫，直接影響此案例是否適用於本案。彭官重申，搶警槍是嚴重罪行，後果在當時環境下尤其危險，刑期最終是否有下調空間，不易定論，但卻是合理可供辯的議題，故批准申請人上訴。

【案件編號：CACC250/21】

（反修例風暴）