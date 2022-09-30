兩警涉冒國安警詐騙 訛稱粵國安情報指將查事主 要求交錢

同伙另控「冒公職」交替控罪

3名被告依次為退休人士李雪輝（58歲）、均報稱公務員的鄧栩洋（30歲）和莊港偉（46歲），身穿恤衫打領帶應訊的鄧栩洋於散庭後換成T恤離開法院。3名被告昨日均暫時毋須答辯，控方申請押後案件，以待準備轉介文件至區域法院審理，獲主任裁判官羅德泉批准。控方不反對被告保釋申請，其間3人獲准以現金1000元保釋外出，每周須到警署報到一次，不准離港，不得直接或間接接觸控方證人，以及居於報稱地址等。

3名被告被控的串謀欺詐罪，指3人今年3月27日至4月1日一同串謀詐騙張田同交出款項，以結清深圳南玻浮法玻璃公司與中科創新產業投資有限公司之間的交易，即3人以不誠實手段虛假地表示：他們是香港警務處國安處人員；國安處收到廣東省國安處的消息，關於針對該張田同的詐騙指稱；以及國安處所收到的消息如經發現屬實，會對該張田同展開調查。

本案共拘3警 已停職

李雪輝另被控一項屬交替控罪的假冒公職人員罪，指他今年4月1日在中環麥當勞道豪華閣假冒公職人員，即香港警務處國安處人員。

警方早前表示，本案由港島總區重案組主動調查，於5至6月拘捕共5名本地男子，介乎30至58歲。其中3人為警員，均已停職。警方稱，警隊非常重視人員操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

【案件編號：ESCC1919/22】