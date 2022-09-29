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研究：早期乳癌存活率九成 年輕易有惡瘤

【明報專訊】香港乳癌基金會轄下「香港乳癌資料庫」昨日發表全港首項乳癌患者10年存活率研究分析，發現乳癌患者整體10年存活率為87.7%，早期患者存活率逾九成，年紀愈大存活率愈低；至於「10年無遠端復發存活率」 （即接受首次治療後10年無擴散或死亡），40歲或以下患者則較大部分年長患者更低，患上較易惡化及轉移的第三級腫瘤比例亦較高。基金會建議政府盡快推出全民乳房篩查。

患者中位數50.6歲

研究團隊收集並分析7930名在2006至2011年間確診乳癌的華裔婦女數據。結果發現，患者年齡中位數為50.6歲，整體10年存活率為87.7%。早期患者（第0至II期）10年整體存活率逾九成，分別為97.1%、94.3%、90.2%；晚期（第III至IV期）存活率分別急降至74%和26.4%。

團隊其後擷取其中7538名第0至III期、曾做手術的患者數據，了解「10年無遠端復發存活率」，發現70歲以上存活率最低，約85%；第二低為40歲以下年輕患者，存活率不足九成；41至70歲均有九成以上。40歲或以下患者，91.5%死因與乳癌有關。

4高危因素 包括少運動無餵母乳

香港乳癌資料庫督導委員會成員楊明明解釋，研究中40歲或以下患者有第三級腫瘤的比例約41.8%，為眾年齡層中最高，故其存活期較短。基金會創會人張淑儀補充，95%乳癌為後天所致，年輕人理應身體抵抗病變能力較高，故一旦患癌，多數屬「好惡、生長得好快」的第三級腫瘤，呼籲年輕女士注意飲食及生活習慣，提高抵抗病變能力； 而乳癌四大高危因素為缺乏運動、從未餵哺母乳、過重或肥胖、高度精神壓力。

基金會促推全民乳房篩查

另外，資料庫中2006至2018年的患者數據顯示，透過乳房X光造影檢查發現的癌症，逾八成是第0或第I期，透過自行觸摸無意中發現的乳癌，近兩成是第III或IV期。政府去年9月展開兩年乳癌篩查先導計劃，婦女可付費篩查，綜援人士等合資格者免費。基金會認為，X光造影檢查可助找出早期癌症、及早治療，建議盡快推行全民乳房篩查。

相關字詞﹕乳癌篩查 乳癌 香港乳癌基金會

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