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報稱炒散 公屋男涉洗3.7億黑錢

【明報專訊】海關前日拘捕一名報稱散工的男子，涉於多間銀行開戶及利用空殼公司洗黑錢，涉3.7億元。

海關今年初根據情報鎖定一名38歲男子，前日以涉嫌「洗黑錢」罪將他拘捕，男子在沙田隆亨邨住所被帶走，後獲准保釋。海關檢走銀行文件、電腦、銀行月結單等，將調查被捕人身分、資金來源及流向。據了解，被捕人報稱散工，與父母同住，暫未有證據顯示其父母有參與，亦未見集團操縱。

兩年半1500宗交易 開空殼公司收款

被捕人涉嫌於2019年11月至今年5月處理約1500宗巨額可疑交易，共涉3.7億元。他在4間銀行開設8個個人戶口，並經逾140個第三者本地銀行戶口收取8000萬，再轉至逾120個第三者戶口，當中交易超過1000宗。調查亦發現被捕人於2020年底成立一間報稱從事家俬及清潔用品貿易公司，並任職公司董事，實為空殼公司，無實際業務及報稅。被捕人疑利用空殼公司清洗黑錢，一個月間在3間銀行開設7個公司戶口，一年內經20個第三方空殼公司戶口收取近2.9億元，最大宗單一交易為1500萬元。

海關稱，被捕人戶口紀錄與財務狀况極不相稱。被捕人住公屋，名下沒有物業，月入1萬元，涉案期間處理3.7億元，戶口存款近700萬元。相關存款已被凍結，海關將向法庭申請充公懷疑犯罪得益。

相關字詞﹕洗黑錢 海關

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