「自動抄牌系統」中環測試 運署：辨車牌不辨人

捉違泊 測試期不動用檢控

運輸署指出，現時中環雪廠街至畢打街的皇后大道中一帶已實施一系列交通管理措施，包括「不准停車」限制區、黃色方格路口等，惟有車輛常在上址違例停泊，致該處出現交通樽頸；開源道近觀塘道迴旋處亦有車輛停泊在限制區，致開源道擠塞，甚至影響迴旋處、觀塘道及協和街交通。

署方表示，警方已不斷巡邏執法，惟違例情况往往在警員離開現場後重現，故引入系統協助辨識及記錄常見路旁交通違例事項，包括違泊及違例上落客貨，系統將透過影片分析、人工智能及自動車牌識別技術實時分析車輛動態，識別及記錄路邊交通違法行為，以及違例車輛的車牌號碼。

觀塘開源道下月安裝

皇后大道中近畢打街，及皇后大道中近雪廠街昨起分別已有兩支燈柱裝有相關設備並試行系統，開源道近觀塘道迴旋處的工程下月完成安裝。

運輸署稱，每支燈柱研發、安裝及保養成本約80萬元，強調攝影機鏡頭會被調校至覆蓋相關路面，無人面辨識功能，只能識別車牌，若系統沒偵測到違例，相關影像會即時刪除，只有記錄到違例事項的片段才會輸出，所蒐集數據亦會加密處理。

至於系統未來執法路向，運輸署指待測試後再與警方探討。

方保僑籲釋智慧燈柱「借屍還魂」疑慮

對於有意見質疑系統是否當年因私隱爭議被拉倒的智慧燈柱「借屍還魂」，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，署方測試後應向公眾釐清系統運作，包括交代所得數據是否僅限於交通相關的違例執法、經系統被檢控的車主可否上訴、會否人手覆檢片段等，以釋疑慮。