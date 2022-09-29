老翁倒斃殘廁 港鐵調查稱求助掣故障 家屬考慮民事訴訟

死者家屬不滿港鐵回覆，認為事件中港鐵推卸責任予清潔工，指巡邏車站應是站務主任責任，已向港鐵發出律師信。港鐵至今近一個月仍未有回覆，考慮入稟民事訴訟。港鐵稱會循相關途徑跟進。

朱子洛在facebook公開港鐵回覆，當中提及港鐵在涉事殘廁解封後才發現廁內求助掣故障，已檢查全線車站殘廁求助掣，確認運作正常，並加入預防性維修保養。至於早前提及的3個月內為逾90個殘廁裝設行動感應器，現有64個可供使用，如使用者一段時間沒動靜，感應器會向車站發警報。

港鐵致歉 已訂尋人指引

尋人程序方面，港鐵稱當日約6時接獲家屬來電後，有要求清潔管工檢查洗手間，並在大堂搜尋及廣播，亦請其他鐵路線職員多加留意，惟延至再例行清潔時，才在已鎖上的殘廁尋獲事主。

港鐵承認當日處理、跟進及溝通有不足，為此致歉，已訂出尋人求助的指引；又說清潔員約每兩小時清潔洗手間，如洗手間有人使用則須覆檢，會確保承辦商按指引工作。

死因庭排期未定 議員促釐清法律責任

家屬透過民主黨回應稱，根據港鐵回覆，職員發現死者當時是坐在地上，背靠牆壁，而港鐵發現緊急掣故障時處於按下狀態，深信死者事發時有按緊急掣，惟緊急掣故障導致失救；又質疑港鐵事後匆匆維修緊急掣有消滅證據之嫌。

朱子洛認為，涉事緊急求助掣故障而未被發現，需釐清是否有疏忽或刑事成分，港鐵日後須確保新設的行動感應器有適當保養，另敦促港鐵明確交代尋人程序。他透露，事件死因庭排期未定，警方調查進行中。