喵坊將停收紙包盒 環保署：仍可交綠在區區

現時喵坊逾半紙包飲品盒來自「綠在區區」回收便利點，有綠在區區負責人稱，市民將紙包飲品盒交回綠在區區，並不能賺取積分，但仍有不少人將洗乾淨的紙包飲品盒交來，反映已普遍養成回收紙包飲品盒的意識；認為若可賺取積分，再加上明年推行垃圾徵費，相信回收量會激增，惟環保園新建的紙漿廠要到2025年落成，擔心遠水不能救近火，一旦喵坊停收，令紙包飲品盒變回垃圾。

科技園盼三方商討 喵坊促交更多資料

科技園公司行政總裁黃克強昨接受港台《千禧年代》訪問稱，創新園區有其他計劃，喵坊用地最多可延長兩三個月寬限期。他希望租戶與園方及環境局三方商討解決方法，而非隔空講話。葉文琪在節目稱一直願意商討，但要求對方提供更多資料，包括路線圖，質疑是否拆了廠房但丟空沒有用途。