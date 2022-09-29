喵坊將停收紙包盒 環保署：仍可交綠在區區

【明報專訊】本港唯一紙包飲品盒回收商「喵坊Mil Mill」不獲科技園公司續租，喵坊聯合創辦人葉文琪表示，如果要安排搬廠及處理現有存貨，最快周六（10月1日）起停收紙包飲品盒，將會去信環境局說明情况。環保署昨回覆稱，市民現時依然可如常把紙包飲品盒交往「綠在區區」設施回收，又說該署會密切留意市場上處理各類回收物的下游回收商，為社區回收網絡「綠在區區」接收的可回收物尋求合適回收出路，不會浪費地區和市民為廢物回收所作努力和避免增加堆填區壓力。
現時喵坊逾半紙包飲品盒來自「綠在區區」回收便利點，有綠在區區負責人稱，市民將紙包飲品盒交回綠在區區，並不能賺取積分，但仍有不少人將洗乾淨的紙包飲品盒交來，反映已普遍養成回收紙包飲品盒的意識；認為若可賺取積分，再加上明年推行垃圾徵費，相信回收量會激增，惟環保園新建的紙漿廠要到2025年落成，擔心遠水不能救近火，一旦喵坊停收，令紙包飲品盒變回垃圾。
科技園盼三方商討 喵坊促交更多資料
科技園公司行政總裁黃克強昨接受港台《千禧年代》訪問稱，創新園區有其他計劃，喵坊用地最多可延長兩三個月寬限期。他希望租戶與園方及環境局三方商討解決方法，而非隔空講話。葉文琪在節目稱一直願意商討，但要求對方提供更多資料，包括路線圖，質疑是否拆了廠房但丟空沒有用途。
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