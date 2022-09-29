車廠將變多層工廈 本研社：與科技園規劃不協調

【明報專訊】香港科技園推動再工業化，園方轄下工業邨轉型為創新園，不但有科技園租戶於約滿後不獲續約，園內部分由政府管轄的短期租約地亦騰出土地發展。現時九巴在元朗區內有4個車廠，當中3個位於元朗創新園。除佔地約6萬平方呎的福宏街車廠須於明年第三季交回，本報翻查地政總署資料，另兩個車廠亦是短租地，當中宏利街車廠面積約4.5萬平方呎，宏樂街車廠約4.3萬平方呎，九巴稱兩車廠均會遷出，換言之創新園3間車廠都會遷出，共騰出近15萬平方呎土地。
園內原3九巴廠 全遷出
根據地政總署說法，福宏街車廠騰出約6萬平方呎土地會發展多層工業樓宇，以整合棕地作業及協助容納受政府發展項目影響的棕地經營者。
翻查資料，政府2018年已提出於元朗工業邨內福宏街及宏利街一幅「其他指定用途（工業邨）」地帶內約3.8公頃用地，以興建多層樓宇，該用地涵蓋九巴福宏街車廠。按方案，該多層樓宇擬採單幢建築物設計，共8層，另設3層地庫，並設兩條單程斜行車道，使棕地作業車輛直達各樓層。
本土研究社成員陳劍青指出，科技園將元朗、將軍澳及大埔工業邨重新定位為「創新園」以推動再工業化無可厚非，惟園內部分土地為政府短租地，現時供巴士公司作車廠，本身與創新園定位已不協調；當中福宏街車廠日後將發展成多層工廈，亦無創科成分，反映政府部門為創新園內短租地的長遠規劃與科技園並不協調。