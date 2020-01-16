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元朗創新園九巴廠 明年須還政府 區內車廠全將遷走 憂400輛需油站入油礙交通

【明報專訊】本港唯一回收紙包飲品盒的「喵坊Mil Mill」不獲科技園續約，本報獲悉，元朗創新園內另一幅由九巴租用、供停泊巴士及入油的短租車廠用地，須於明年第三季交還政府，九巴至今仍未覓得新選址以重置車廠。九巴接受查詢時表示，若未能及時於元朗區內覓地重置車廠，約400輛巴士需前往區內油站或跨區入油，加重附近一帶交通負擔。

明報記者 馬耀森

地署：用以容納棕地經營者

地政總署表示，為配合政府發展多層工業樓宇，以整合棕地作業及協助容納受政府發展項目影響的棕地經營者，政府須於明年第三季收回有關用地。根據該短期租約，協議的任何一方可在租約期內給予最少3個月通知終止短期租約。政府已就此去信巴士公司，相關部門已提供不同遷置選址供巴士公司考慮，有關商討正在進行。

運署提多個選址 其一九巴稱不合適

運輸署表示，該署一直積極與九巴跟進搬遷巴士廠的安排，其間曾提供多個選址予九巴考慮。據本報了解，運輸署提供的其中一個選址位於新田，土地呈三角形，據悉九巴向運輸署表示不適合作車廠用途。

九巴表示，現時九巴於元朗區共有4個小型車廠，分別為福宏街車廠、宏利街車廠、宏樂街車廠和天水圍車廠，支援區內約400輛巴士入油、清潔、檢查設備及維修等日常運作。其中宏樂街車廠及天水圍車廠將遷往屯赤轉車站空置用地，而宏利街車廠用地亦已接獲政府通知將會收回，車廠會遷往屯門望后石。

建廠環評需時 九巴盼完成前續用

換言之，元朗區內只餘下福宏街車廠可供巴士停泊及入油，如果該車廠用地亦被收回，約400輛巴士就要到區內油站入油；據了解，該兩個油站分別位於天水圍的灰沙圍及錦田公路的油氣站，勢必加重附近一帶交通負擔。

至於福宏街車廠，九巴稱於2021年10月曾收到地政署來信，須在2023年第三季交還用地。為維持巴士營運，九巴正與地政總署及運輸署覓地重置車廠。

由於申請租用新址建廠、提交環境評估報告及興建工程等工作需時，九巴已向當局表達，希望在完成新車廠重建前可繼續使用福宏街車廠的訴求。

地署短租地 不屬科技園管轄

科技園網頁顯示，九巴福宏街車廠位於元朗創新園內，但車廠所在的土地，為地政總署的短期租約土地。科技園公司接受本報查詢時表示，該車廠用地並非在科技園公司的管轄範圍內。

翻查地政總署資料，九巴福宏街車廠為直接批出的短期租約用地，面積約6萬平方呎，為專營巴士公司用地。由於土地是直接批出，該署網頁未有顯示租期及租金。

據了解，地政總署於2015年將現時宏福街的短租地直接批予九巴作車廠用途，九巴斥資約5000萬元，包括進行環境影響評估、交通影響評估、設計及建造費用等，若於明年第三季遷出，即使覓得新選址，九巴亦要投資一筆額外費用作環評及建造費用等，等於從頭再來。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕九巴車廠 科技園公司 元朗創新園

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