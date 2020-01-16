社署查CCTV 再揭保良局職員涉虐兒

據悉，事發時職員將涉事幼童抱到牆角教訓，其間幼童手舞足蹈，職員曾以較粗暴動作按着幼童。

社署表示，前日揭發事件後，隨即要求營辦機構提供涉事職員及幼兒資料，並即時通知幼兒的個案社工到場跟進幼兒情况，並與醫院聯絡，同日晚安排及陪同該幼兒送院檢查。警方稱已交由港島總區重案組調查。本報已就事件向保良局查詢，至截稿前無回覆。

狄志遠認為，事件多於一人涉案，屬機構結構性問題，今早將質詢社署官員。他指，去年童樂居爆出虐兒事件後，社署理應已提醒保良局注意，不明白為何保良局未有警惕。他促請當局盡快邀請學者、法律界及議員等成立獨立調查委員會，調查虐兒事件及研究改善方案，全面檢視香港所有兒童院舍。

狄又認為，童樂居事件後社署已加強巡查，惟業內中層及管理層因移民和人員流動，具經驗者減少，影響監管效果；前線幼兒工作者人手不足，不少年資尚淺。他認為應認真處理人手不足等根本問題。

童樂居現每日抽查CCTV

立法會福利事務委員會昨日探訪童樂居，委員會成員周小松引述童樂居管理層稱，童樂居人手比例已由以往1名幼兒工作者照顧8名兒童，增至1名幼兒工作者照顧5名兒童；同時現時每日都有職員抽查1小時閉路電視片段，周認為其他幼兒中心可仿效。