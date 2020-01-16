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社署查CCTV 再揭保良局職員涉虐兒

【明報專訊】社署繼本月16日巡查保良局時揭發職員懷疑虐兒，前日再到保良局調查，再揭多一宗懷疑虐兒。社署幼兒中心督導組督察前日到保良局嬰兒組留宿幼兒中心翻看閉路電視（CCTV）片段，發現另一名職員懷疑曾不恰當對待一名幼兒，已交警方調查。社福界立法會議員狄志遠認為，保良局一再爆出虐兒，證明是結構性問題，促當局成立獨立調查委員會，全面檢討所有兒童院舍。

據悉，事發時職員將涉事幼童抱到牆角教訓，其間幼童手舞足蹈，職員曾以較粗暴動作按着幼童。

社署表示，前日揭發事件後，隨即要求營辦機構提供涉事職員及幼兒資料，並即時通知幼兒的個案社工到場跟進幼兒情况，並與醫院聯絡，同日晚安排及陪同該幼兒送院檢查。警方稱已交由港島總區重案組調查。本報已就事件向保良局查詢，至截稿前無回覆。

狄志遠認為，事件多於一人涉案，屬機構結構性問題，今早將質詢社署官員。他指，去年童樂居爆出虐兒事件後，社署理應已提醒保良局注意，不明白為何保良局未有警惕。他促請當局盡快邀請學者、法律界及議員等成立獨立調查委員會，調查虐兒事件及研究改善方案，全面檢視香港所有兒童院舍。

狄又認為，童樂居事件後社署已加強巡查，惟業內中層及管理層因移民和人員流動，具經驗者減少，影響監管效果；前線幼兒工作者人手不足，不少年資尚淺。他認為應認真處理人手不足等根本問題。

童樂居現每日抽查CCTV

立法會福利事務委員會昨日探訪童樂居，委員會成員周小松引述童樂居管理層稱，童樂居人手比例已由以往1名幼兒工作者照顧8名兒童，增至1名幼兒工作者照顧5名兒童；同時現時每日都有職員抽查1小時閉路電視片段，周認為其他幼兒中心可仿效。

相關字詞﹕虐兒 保良局 童樂居

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