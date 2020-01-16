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大灣區GBA專題：網上廣交會10月15日揭幕 展期延至明年3月

【明報專訊】副商務部長王受文前日（27日）在國務院吹風會宣布，第132屆廣交會將於10月15日線上開幕，展期延長5個月至明年3月15日結束，其間參展企業可繼續採用廣交會服務。此外，廣東省另一重要展覽珠海航展則將於11月8日至13日正常舉行，並開始對外售票。

參展商增至3.5萬家

自2020年新冠疫情爆發以來，第127至129屆廣交會均在線上舉辦，第130屆採取線上線下融合辦展模式，惟今年初廣東疫情反覆，4月的第131屆又恢復線上舉行，早前主辦方也宣告，下月舉行的第132屆亦維持線上開幕，不過首次將會期一口氣延長至明年3月。

王受文表示，長達5個月的展期中，除了展商連線、預約洽談功能繼續原有的10天服務，其他功能如線上展示、即時溝通、貿易配對、大會服務均一直維持至展覽結束。「廣交會雖然是世界上最大的線下展會，但是它再大也有空間限制，平常最多只能有2.5萬家企業參加線下展覽」，王受文稱，線上展邀請發出後，除原有的2.5萬家參展商外，再有近萬家企業報名參加線上展。

他又透露，過去線下與會的採購商人數是20萬左右，上一屆廣交會的採購商則超過50萬，本屆將繼續加大力度，邀請跨國公司龍頭、零售連鎖跨境電商、在華外國商會等專業買家與會。

珠海航展11月8至13日舉行

此外，第14屆中國國際航空航天博覽會（即珠海航展）將於11月8至13日在珠海舉行，公眾可於11月11至13日入場，每日限售4萬張門票，門票已於9月23日起在航展官網開售。據珠海市副書記黃志豪透露，本屆航展將有來自美、英、德等43個國家和地區的740多家企業參展，包括波音、空中巴士、霍尼韋爾等，室外參展飛機將超過100架。香港展團也將出席本屆航展，展出香港航空業不同範疇的能力，並為業界提供商業配對與建立合作關係等平台，以促進香港航空業發展，進一步拓展大灣區乃至內地及海外市場。

明報記者

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