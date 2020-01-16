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大灣區GBA專題：內地人遲婚愈趨普遍

【明報專訊】根據內地民政部最新發布的《2021年民政事業發展統計公報》顯示，去年全國結婚登記次數為764.3萬，按年跌6.1%，為過去36年以來新低。當中，20歲至24歲結婚人士佔16.5%，按年跌2.1%；25歲至29歲結婚人士佔35.3%，按年升0.4%；30歲至34歲結婚人士佔20%，按年升0.7%。30歲以上的結婚人士佔整體的48.2%，按年升1.7%，反映內地人愈來愈遲婚。

為何內地人結婚年齡愈推愈遲呢？有研究報告顯示超過53.7%的內地女生認為，應該在結婚前努力工作，以自己的能力買入房子，增加自己的安全感。事實上內地離婚率高企，去年離婚次數高達283.6萬，倘若真的離婚，日後分配資產需要出示資產供款證明，不少女士認為自己擁有房子就能撇除不少麻煩。

另外，值得留意的是，未婚生子在內地是相當麻煩，需要繳交社會撫養費才能上户口，上户口後子女才能在所屬城市讀書。同時，未滿合法年齡而未婚生育，或未婚生育超過一胎，都會被計生部門罰款。現行法例下，廣東省人士未婚生一胎免繳社會撫養費，但未辦理結婚登記生育第二胎以上子女，及有配偶又與他人生育，會按照上一年當地城鎮居民或鄉鎮農民上年人均純收入額為基數，徵收兩倍的社會撫養費。如要免除罰款，最簡單是在生育第一個子女後60天內補辦結婚登記即可。

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