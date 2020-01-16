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大灣區GBA專題：婚宴菜式價錢 粵港大不同

【明報專訊】每逢年尾都是結婚旺季，無論拍攝婚紗照抑或擺酒，在戶外活動亦不會過於炎熱。在內地結婚擺酒使費遠低於香港，在香港每圍酒席費用隨時過萬元；但內地網站數據顯示，一線城市的酒席費普遍約為3000元（人民幣，下同），二線城市費用更便宜。那麼內地婚宴，會否如香港有隱藏式收費，當中又有何需要注意事項呢？

明報記者 黃清瑤

從內地婚姻網站「接親網」8月份的資料顯示，目前內地一線城市每圍酒席價格普遍為3000元，而在二線城市價格普遍為1500至2000元左右。以上平均價格只作參考，實際價錢要視乎場地及菜單。就如香港一樣，高級酒店每圍價錢一定會高於酒樓，亦可以選擇不同價位的菜式。

以深圳為例，從內地結婚網站可見，位於華僑城的漓江又一軒屬於中式酒樓，會場可容納15桌，即最多180人。菜單分為兩種價格類型，分別為每圍999及1358元，食物與香港婚宴有相當大分別，例如1358元的菜單食物包括：涼菜四味碟、招牌水晶雞、砂鍋鴨嘴魚、漢堡蝦、白灼大花螺、石鍋鴨掌豆腐、金蒜一口牛仔粒、鮮筍炒巴馬香豬、韭陽鮮魷、椒鹽咪咪魚、泥蒿炒臘肉、粉絲蒸元貝、紅燜巴馬南瓜、上湯野菜、蟲草花營養螺頭湯、五穀豐登、艾葉粑、水果拼盤。食物款式與我們平時在香港的鮑參翅肚、百花釀蟹鉗等完全不同。

倘若考慮價錢較昂貴的高級酒店，位於福田區的景田酒店食物款式類似香港，價錢為3288元，當中包括乳豬全體、花菇扣大海參、白灼大九節蝦、富貴鴨、海鮮炒飯及雙輝美點等，菜式與香港相似，價格就低超過一半。但要留意，以上價錢不包括酒水，部分酒店容許自攜酒水及豁免收取開瓶費，亦可以額外付費添購。

酒店多會收進場費垃圾清潔費

在內地舉辦婚宴的優勢是場地會比較大，會場多沒有柱遮擋視線，另外大部分場地都沒有最低消費。例如上述提及的景田酒店，如果舉辦10桌婚宴，即只需要3.29萬元。當然，以上費用未計服務費。同樣的，就和在香港舉辦婚宴一樣，如希望侍應及廚師可以提供更好服務，新人普遍都會在席前派發紅包。

婚禮策劃公司一條龍服務收費約兩萬

其他雜費方面，大部分酒店都會收取進場費及垃圾清潔費，當中進場費普遍為數百至數千元不等。另外尚有許多隱藏式收費，包括場地租用費，平均為2000元，另外是婚禮宴會會場佈置費，平均大約為2000至1萬元，視乎佈置需求及效果。雖然有這些額外收費，但其實在預訂場地前先行向酒樓或酒店查詢清楚，如果達到一定數量的酒席，部分商戶都可以豁免費用。

婚宴過程亦涉及不同的工作人員，包括司儀、化妝師及當晚影片及照片攝影師。根據接親網的數據顯示，2022年婚宴司儀價格介乎1200至1500元、照片攝影師價格介乎2000至6000元、雙機影片攝影師價格介乎1000至5000元、化妝師價格介乎600至2000元。如果希望尋找婚禮策劃公司，普遍一條龍服務收費約為兩萬元，費用只包括婚禮燈光、舞台道具設計，算是將婚宴會場設計交託予策劃公司，以上4種工作人員價格則不包括在內。

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