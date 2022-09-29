皮毛存公園 骨架送科研 安安骨灰撒故居銀杏樹下

海洋公園稱，經中國大熊貓保護研究中心同意後，決定保存大熊貓安安部分遺體作生物樣本，以供組織病理學及日後研究，皮毛由公園保存，骨架將送往城大供獸醫科學、教育及科研，餘下部分則火化。海洋公園在安安故居「香港賽馬會四川奇珍館」入口種植一棵銀杏樹紀念，主席龐建貽昨午將安安骨灰撒在銀杏樹前，再與文化體育及旅遊局長楊潤雄用鏟將骨灰埋放。

海洋公園盼中央再送熊貓

龐建貽稱，安安的生物樣本和骨架，將對研究年長大熊貓和大熊貓護理方面發揮重要作用，稱植樹寓意「以生命延續生命」。他續稱，希望中央政府在不久將來，考慮贈送大熊貓到香港。

安安與伴侶佳佳是北京送給香港回歸兩周年的禮物，此後成為海洋公園的標誌。安安晚年因健康轉差，7月21日接受安樂死，牠是全球圈養最長壽的雄性大熊貓。翻查資料，佳佳在2016年離世時，園方同樣為牠舉行植樹儀式，其故居入口亦種植了一棵銀杏樹。

山下飲食區流標：先處理山上

另外，就海洋公園山下的「零售飲食娛樂商業區」計劃流標，龐建貽表示今年2月招標時，有7至8間發展商或營運商曾表示興趣，但形容他們的計劃被第五波疫情打亂。他稱自計劃流標，一直與政府商討海洋公園發展，探討不同方案讓公園可自負盈虧，現時打算先處理山上園區招標，「希望看看能否有一些新景點，吸引市民到海洋公園遊玩」。楊潤雄稱，知悉海洋公園管理層正就原先計劃推展其他工作，會再檢視公園其他工作，有需要再招標。

海洋公園去年3月獲立法會財務委員會通過涉款逾67.8億元的重新發展方案，龐被問到需否再向政府申請撥款時稱，通過撥款後海洋公園財政暫時穩健，「只要可以開園，可以營運，可以順利運作，便不會有問題」。