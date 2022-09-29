社交網專頁發布《羊村》繪本 大狀：網民分享連結危險

翻譯英文版 將續作新故事

專頁稱海外進行與港無聯繫

專頁帖文表示，他們獲得《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》3書刊的檔案，稱羊村系列在港已成禁書，「為承傳載有香港歷史的童書」，自行將書本翻譯成英文及國語版本。帖文附上網站連結，供下載及觀看。

帖文並稱團隊會沿用相關故事，額外創作3冊新故事，並於10月1日公布，強調整個籌備計劃在海外進行，與香港並無聯繫。

大律師陸偉雄指法庭已劃下紅線：

下載等同管有 或視意圖分享

大律師陸偉雄指出，法庭已裁定該3本繪本是煽動刊物，已劃下紅線，若巿民在網上分享繪本連結，做法十分危險，「有法律責任喺度，唔係風險㖭喎」，可能屬分發或展示煽動刊物。至於巿民下載繪本是否違法，陸偉雄認為，在法律上下載等同於管有，「好似喺書架度有呢本煽動刊物」，或被視為有意圖分享煽動刊物，有可能觸犯管有煽動刊物罪，首次定罪者最高刑罰為監禁一年及罰款2000元。