被指政總肘碰下屬胸 食衛局主任否認非禮

【明報專訊】六旬時任食衛局監督主任涉今年初於金鐘政總會議廳非禮一名女下屬，昨日在東區裁判法院否認非禮罪受審。女事主X供稱，當日於會議廳等待時任食衛局長陳肇始訓示時，突感身旁被告非禮她的乳頭。辯方盤問時指出，被告原為X的直屬上司，但X不滿被告處事而調隊，另被告曾向上級反映X與同事不和，致她不獲晉升，最終辭職。X否認，「我冇同任何人有仇」。
事主X作供稱，她是退休註冊護士，案發時在食衛局任職合規主任，負責巡查檢疫酒店，被告吳景華（62歲）是她的上級，二人去年工作中認識，工作時會碰面。
案發時等候陳肇始訓示 稱多警察在場
X憶述，今年1月4日早上10時許，她與逾40名同事在政總地下會議廳內，「圍半圈排隊」等候時任食物及衛生局長陳肇始訓示，她突然感覺到身在左方的被告以右手手肘按壓她的左乳頭，再從上而下「轉咗個圈」，歷時約5秒，X感到驚慌，隨即揈開被告的手。
X稱，陳肇始未幾到場，她未有機會即時投訴，聽畢訓示後趕去工作，翌日才向上司報告及報警。她表示，事件令她「好唔舒服」，又稱「點解喺政府總部咁大嘅地方，咁莊嚴嘅地方，有咁多警察喺度，自己會畀人非禮呢？」
被問不即時揭發 事主：被陳肇始嚇一嚇
辯方盤問X時指出，X所指的侵犯「都好離譜」，而現場近一半都是退休警員，亦有現役警員，X一概同意。辯方遂質疑X為何未有即時告知他人，X稱「畀陳局長嚇一嚇」，無當眾責罵被告。此外，她對於被侵犯感羞恥，當日無向同事提起。
辯方指出，事實上X與被告原本同屬「B隊」，被告是X的直屬上司，但X不滿被告處事方式，故此調去「B1分隊」，X不同意，她是「被動」地被調隊。辯方又指出，X在去年10月曾參與升級面試，惟不獲晉升，一直耿耿於懷，最終辭職，事件與被告有很大關係，X稱不同意，「我係身體毛病而辭職」。
辯方：事主不獲晉升耿耿於懷
辯方續稱，X知道是被告將她的工作表現、與同事鬧不和等告知管理層，導致X無法晉升，X反駁稱「我冇同任何人有仇」。辯方最後問X是否知悉被告因本案而不獲續約，X稱「我唔知喎，亦都唔關我事」。審訊今續。