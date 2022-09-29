被指政總肘碰下屬胸 食衛局主任否認非禮

事主X作供稱，她是退休註冊護士，案發時在食衛局任職合規主任，負責巡查檢疫酒店，被告吳景華（62歲）是她的上級，二人去年工作中認識，工作時會碰面。

案發時等候陳肇始訓示 稱多警察在場

X憶述，今年1月4日早上10時許，她與逾40名同事在政總地下會議廳內，「圍半圈排隊」等候時任食物及衛生局長陳肇始訓示，她突然感覺到身在左方的被告以右手手肘按壓她的左乳頭，再從上而下「轉咗個圈」，歷時約5秒，X感到驚慌，隨即揈開被告的手。

X稱，陳肇始未幾到場，她未有機會即時投訴，聽畢訓示後趕去工作，翌日才向上司報告及報警。她表示，事件令她「好唔舒服」，又稱「點解喺政府總部咁大嘅地方，咁莊嚴嘅地方，有咁多警察喺度，自己會畀人非禮呢？」

被問不即時揭發 事主：被陳肇始嚇一嚇

辯方盤問X時指出，X所指的侵犯「都好離譜」，而現場近一半都是退休警員，亦有現役警員，X一概同意。辯方遂質疑X為何未有即時告知他人，X稱「畀陳局長嚇一嚇」，無當眾責罵被告。此外，她對於被侵犯感羞恥，當日無向同事提起。

辯方指出，事實上X與被告原本同屬「B隊」，被告是X的直屬上司，但X不滿被告處事方式，故此調去「B1分隊」，X不同意，她是「被動」地被調隊。辯方又指出，X在去年10月曾參與升級面試，惟不獲晉升，一直耿耿於懷，最終辭職，事件與被告有很大關係，X稱不同意，「我係身體毛病而辭職」。

辯方：事主不獲晉升耿耿於懷

辯方續稱，X知道是被告將她的工作表現、與同事鬧不和等告知管理層，導致X無法晉升，X反駁稱「我冇同任何人有仇」。辯方最後問X是否知悉被告因本案而不獲續約，X稱「我唔知喎，亦都唔關我事」。審訊今續。

【案件編號：ESCC 598/22】