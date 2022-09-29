港聞

港聞二

被指政總肘碰下屬胸 食衛局主任否認非禮

【明報專訊】六旬時任食衛局監督主任涉今年初於金鐘政總會議廳非禮一名女下屬，昨日在東區裁判法院否認非禮罪受審。女事主X供稱，當日於會議廳等待時任食衛局長陳肇始訓示時，突感身旁被告非禮她的乳頭。辯方盤問時指出，被告原為X的直屬上司，但X不滿被告處事而調隊，另被告曾向上級反映X與同事不和，致她不獲晉升，最終辭職。X否認，「我冇同任何人有仇」。

事主X作供稱，她是退休註冊護士，案發時在食衛局任職合規主任，負責巡查檢疫酒店，被告吳景華（62歲）是她的上級，二人去年工作中認識，工作時會碰面。

案發時等候陳肇始訓示 稱多警察在場

X憶述，今年1月4日早上10時許，她與逾40名同事在政總地下會議廳內，「圍半圈排隊」等候時任食物及衛生局長陳肇始訓示，她突然感覺到身在左方的被告以右手手肘按壓她的左乳頭，再從上而下「轉咗個圈」，歷時約5秒，X感到驚慌，隨即揈開被告的手。

X稱，陳肇始未幾到場，她未有機會即時投訴，聽畢訓示後趕去工作，翌日才向上司報告及報警。她表示，事件令她「好唔舒服」，又稱「點解喺政府總部咁大嘅地方，咁莊嚴嘅地方，有咁多警察喺度，自己會畀人非禮呢？」

被問不即時揭發 事主：被陳肇始嚇一嚇

辯方盤問X時指出，X所指的侵犯「都好離譜」，而現場近一半都是退休警員，亦有現役警員，X一概同意。辯方遂質疑X為何未有即時告知他人，X稱「畀陳局長嚇一嚇」，無當眾責罵被告。此外，她對於被侵犯感羞恥，當日無向同事提起。

辯方指出，事實上X與被告原本同屬「B隊」，被告是X的直屬上司，但X不滿被告處事方式，故此調去「B1分隊」，X不同意，她是「被動」地被調隊。辯方又指出，X在去年10月曾參與升級面試，惟不獲晉升，一直耿耿於懷，最終辭職，事件與被告有很大關係，X稱不同意，「我係身體毛病而辭職」。

辯方：事主不獲晉升耿耿於懷

辯方續稱，X知道是被告將她的工作表現、與同事鬧不和等告知管理層，導致X無法晉升，X反駁稱「我冇同任何人有仇」。辯方最後問X是否知悉被告因本案而不獲續約，X稱「我唔知喎，亦都唔關我事」。審訊今續。

【案件編號：ESCC 598/22】

相關字詞﹕東區裁判法院 政府總部 非禮 食物及衞生局

上 / 下一篇新聞

元朗創新園九巴廠 明年須還政府 區內車廠全將遷走 憂400輛需油站入油礙交通
元朗創新園九巴廠 明年須還政府 區內車廠全將遷走 憂400輛需油站入油礙交通
車廠將變多層工廈 本研社：與科技園規劃不協調
車廠將變多層工廈 本研社：與科技園規劃不協調
喵坊將停收紙包盒 環保署：仍可交綠在區區
喵坊將停收紙包盒 環保署：仍可交綠在區區
老翁倒斃殘廁 港鐵調查稱求助掣故障 家屬考慮民事訴訟
老翁倒斃殘廁 港鐵調查稱求助掣故障 家屬考慮民事訴訟
高級督察取走鮑魚 官稱有疑點判無罪
高級督察取走鮑魚 官稱有疑點判無罪
領國家獎學金內地博士生 摸女生臀部非禮罪成
領國家獎學金內地博士生 摸女生臀部非禮罪成
不滿簽到簿甩漏 渠署化驗師涉拳打下屬
不滿簽到簿甩漏 渠署化驗師涉拳打下屬
醫管局經理否認偷食物 爭議超市付款區誤導
醫管局經理否認偷食物 爭議超市付款區誤導
走私六合彩票中獎7萬 海關問律政司是否領獎
走私六合彩票中獎7萬 海關問律政司是否領獎
社署查CCTV 再揭保良局職員涉虐兒
社署查CCTV 再揭保良局職員涉虐兒
手令查手機 黎智英上訴 影響《蘋果》案能否用相關新聞材料
手令查手機 黎智英上訴 影響《蘋果》案能否用相關新聞材料
35+初選案 擬認罪戴耀廷：對何時判刑中立
35+初選案 擬認罪戴耀廷：對何時判刑中立
陳朗昇衝燈案今午裁 晚上赴英
陳朗昇衝燈案今午裁 晚上赴英
社交網專頁發布《羊村》繪本 大狀：網民分享連結危險
社交網專頁發布《羊村》繪本 大狀：網民分享連結危險
皮毛存公園 骨架送科研 安安骨灰撒故居銀杏樹下
皮毛存公園 骨架送科研 安安骨灰撒故居銀杏樹下
「自動抄牌系統」中環測試 運署：辨車牌不辨人
「自動抄牌系統」中環測試 運署：辨車牌不辨人
報稱炒散 公屋男涉洗3.7億黑錢
報稱炒散 公屋男涉洗3.7億黑錢
研究：早期乳癌存活率九成 年輕易有惡瘤
研究：早期乳癌存活率九成 年輕易有惡瘤
大灣區GBA專題：婚宴菜式價錢 粵港大不同
大灣區GBA專題：婚宴菜式價錢 粵港大不同
大灣區GBA專題：深圳娶妻禮金逾兩萬 另備房子三金
大灣區GBA專題：深圳娶妻禮金逾兩萬 另備房子三金
大灣區GBA專題：內地人遲婚愈趨普遍
大灣區GBA專題：內地人遲婚愈趨普遍
大灣區GBA專題：網上廣交會10月15日揭幕 展期延至明年3月
大灣區GBA專題：網上廣交會10月15日揭幕 展期延至明年3月
大灣區GBA專題：港珠澳大橋私家車配額 港月增500個
大灣區GBA專題：港珠澳大橋私家車配額 港月增500個
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】去完灣仔去粉嶺 林鄭「跨區」買餸 陳穎欣質疑做騷
【Emily】去完灣仔去粉嶺 林鄭「跨區」買餸 陳穎欣質疑做騷
【Emily】M+幕牆故障 目標數周內部分恢復
【Emily】M+幕牆故障 目標數周內部分恢復
【Emily】「載考生乘風破浪」 陳國基讚考局45年標誌
【Emily】「載考生乘風破浪」 陳國基讚考局45年標誌
【Emily】理大續彈性招生 一科失手仍有機
【Emily】理大續彈性招生 一科失手仍有機
【Emily】余慧明獄中讀卡繆《正義者》
【Emily】余慧明獄中讀卡繆《正義者》
【Emily】慳成本 黃傑龍手繪「最cheap」年報封面
【Emily】慳成本 黃傑龍手繪「最cheap」年報封面