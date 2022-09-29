35+初選案 擬認罪戴耀廷：對何時判刑中立

案件由法官陳嘉信、陳慶偉及陳仲衡處理，控方代表為律政司高級檢控官羅天瑋；戴耀廷由資深大律師黃繼明代表；區諾軒、鍾錦麟續由大律師陳慕賢代表。

區諾軒鍾錦麟盼審訊後判刑

黃繼明稱，求情不會多於兩小時，另得知部分被告希望在審訊前求情及判刑，他對判刑時間則表示中立。法庭處理戴的聆訊後休庭約一小時，再進行區、鍾的聆訊。陳慕賢稱，兩人的求情共需時約2至3小時，並希望在審訊後處理判刑。

至今共18人完成案件管理聆訊，只有區諾軒和鍾錦麟希望於審訊後判刑，另有8人希望在開審前判刑，餘下8人則保持中立。

此外，共16名同案被告列席旁聽聆訊，包括黃之鋒、袁嘉蔚、毛孟靜、吳敏兒、余慧明、譚凱邦、朱凱廸、鄒家成、伍健偉、王百羽、范國威、吳政亨、劉頴匡、胡志偉、馮達浚及梁晃維。

由於人數眾多，部分被告坐在庭內陪審團席，並有最少8名懲教人員在旁戒備。另外，開庭前有旁聽者欲與被告交談，隨即被懲教人員阻止。

【案件編號：HCCC70/22】

（港區國安法）