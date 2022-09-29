手令查手機 黎智英上訴 影響《蘋果》案能否用相關新聞材料

下月底裁 警方：官批時已權衡利益

警方前年按《警隊條例》取得手令檢取黎智英兩部手機，黎隨後入稟高院稱手機內有新聞材料或涉及法律專業保密權，材料暫獲封存，由國安法指定法官陳嘉信審視內容。警方今年再按國安法實施細則取得涵蓋新聞材料的第二張手令，要求高院解封新聞材料。

另一手令案 明裁哪些屬新聞材料

上訴庭昨透露，陳官明天（30日）將頒裁決，決定哪些材料屬新聞材料或涉及法律專業保密權；庭上另確認是次上訴將影響涉及黎智英的前《蘋果日報》案，代表警方的資深大律師孫靖乾表示，審訊時可能使用受爭議新聞材料。

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻陳辭稱，不會堅持國安法實施細則必須與現行《釋義及通則條例》（下稱條例）相同，但認為仍應依循條例的精神，以相似步驟檢取新聞材料，並建議上訴庭為下級法院訂下相關指引。

黎方：細則有提慎待新聞材料

警需按例申「交出令」

上訴庭首席法官潘兆初反駁，原訟庭已指出當國安法訂明與本地法例不一致，應以國安法為準。彭耀鴻反稱國安法與條例一致，雖然實施細則內關於手令的部分，沒列明如何處理新聞材料，但在有關秘密監察的部分，有列出如何謹慎處理新聞材料，反映在國安法下仍需謹慎保護新聞材料，即警方仍需按條例申請「交出令（production order）」，由區院或高院決定可否檢取新聞材料。

倘敗訴「絕對會」向裁判官覆核

潘官續問到，若黎智英敗訴，可否再要求裁判官覆核國安法手令。警方認為，原訟庭在處理警方申請解封手機的材料時，建議黎智英可向裁判官覆核，或提出司法覆核，而黎選擇了後者；彭耀鴻則表明若敗訴別無他選，「絕對會」向裁判官覆核。

上訴庭副庭長關淑馨隨即質疑，若彭耀鴻擬向裁判官覆核，那決定誰有權批准警方查閱新聞材料，便「毫無意義」。彭解釋，只希望在案件開審前，恰當處理新聞材料爭議。

【案件編號：CACV 356、357/22】

明報記者

（港區國安法）