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走私六合彩票中獎7萬 海關問律政司是否領獎

【明報專訊】海關上周三（21日）在西北部海面截獲一艘內河船，檢獲1.6萬張懷疑走私六合彩彩票，投注額約33萬元。據了解，海關發現當中600張彩票中獎，獎金約為7萬元，海關正就是否領取獎金徵詢律政司意見。馬會回覆查詢時表示，將按照政府指示處理被檢獲彩票的中獎彩金。律政司表示，由於案件仍在調查階段，不適宜評論。

馬會：將按政府指示處理 律政司：不評論

海關早前在記者會上表示，首次檢獲懷疑走私六合彩彩票，該批1.6萬張彩票攪珠日期為9月22日。據悉海關周一在馬會協助下核對彩票，發現其中600張彩票中獎，獎金約為7萬元，而最大一筆為四獎9600元。該批彩票現存放於海關證物室夾萬。

大律師陸偉雄表示，如海關決定領取獎金，該中獎彩票需交回馬會，變相「無咗樣證物」，認為在庭上有可能被質疑證物鏈的完整。他說，執法部門亦會為水果、凍肉等會變壞的證物拍照留紀錄，但本案的彩票明顯不屬此類。

陸偉雄：倘領獎將失證物 可被質疑證物鏈完整

有資深執法人員稱，本案的彩票屬證物，如涉案者被起訴，相信法庭會下令充公；如被捕人獲准保釋候查，證物亦會由執法部門保管。他補充，如在被捕人身上檢出不屬證物的未到期彩票，一般會放入貴重財物袋，待案件完結後可歸還事主。

根據馬會網站，中獎者須在攪珠日後起計60天內領獎，逾期未領的獎金將沒收。9月22日六合彩獎金為2400萬，海關早前稱估計當日獎金較過往高，吸引澳門和內地人購買，走私集團轉手每張彩票可賺4至13元不等。海關上周三的行動另檢逾1000萬元懷疑走私電子產品，並拘捕37歲和59歲的內地船員。

相關字詞﹕馬會 海關 六合彩

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