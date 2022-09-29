走私六合彩票中獎7萬 海關問律政司是否領獎

馬會：將按政府指示處理 律政司：不評論

海關早前在記者會上表示，首次檢獲懷疑走私六合彩彩票，該批1.6萬張彩票攪珠日期為9月22日。據悉海關周一在馬會協助下核對彩票，發現其中600張彩票中獎，獎金約為7萬元，而最大一筆為四獎9600元。該批彩票現存放於海關證物室夾萬。

大律師陸偉雄表示，如海關決定領取獎金，該中獎彩票需交回馬會，變相「無咗樣證物」，認為在庭上有可能被質疑證物鏈的完整。他說，執法部門亦會為水果、凍肉等會變壞的證物拍照留紀錄，但本案的彩票明顯不屬此類。

陸偉雄：倘領獎將失證物 可被質疑證物鏈完整

有資深執法人員稱，本案的彩票屬證物，如涉案者被起訴，相信法庭會下令充公；如被捕人獲准保釋候查，證物亦會由執法部門保管。他補充，如在被捕人身上檢出不屬證物的未到期彩票，一般會放入貴重財物袋，待案件完結後可歸還事主。

根據馬會網站，中獎者須在攪珠日後起計60天內領獎，逾期未領的獎金將沒收。9月22日六合彩獎金為2400萬，海關早前稱估計當日獎金較過往高，吸引澳門和內地人購買，走私集團轉手每張彩票可賺4至13元不等。海關上周三的行動另檢逾1000萬元懷疑走私電子產品，並拘捕37歲和59歲的內地船員。