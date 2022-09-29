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不滿簽到簿甩漏 渠署化驗師涉拳打下屬

【明報專訊】渠務署合約化驗師涉嫌不滿下屬填寫簽到簿有錯漏，拳打對方後腦，化驗師否認普通襲擊罪，昨日在東區裁判法院受審。事主作供時稱被襲後「有啲暈，眼黑咗一黑」。因不滿被告連日來未有道歉，他遂向署方投訴。

被告張伯琦（41歲）為合約化驗師，被指於去年9月21日，在薄扶林道2A號一樓渠務署污水處理服務科辦公室外走廊，襲擊男子曾梓威。

事主曾梓威在渠務署任行政助理，他作供稱案發早上，被告指事主的簽到簿有問題，着他一同查看。被告跟隨事主身後行至走廊轉角處，事主聽見被告稱「都叫你寫好啲㗎啦」，右面後腦就「中咗一拳」。事主憶述感疼痛，他「呆咗」及不懂反應，當時「有啲暈，眼黑咗一黑」。事主對被告說「你講還講唔好郁手」，對方沒回應。

其後，事主到瑪麗醫院求診，他亦失眠和情緒受困擾。事主稱，被告沒通知他更改了工作安排，擔心遭被告報復，誠惶誠恐。另外，事主從同事口中得悉，被告承認有動手及在此事上有不恰當之處，被告表示願意道歉，但事主不滿被告連日來未有道歉，他遂向署方投訴。

辯方稱二人兄弟相稱 事主同意

辯方盤問時呈上兩人手機信息對話，稱二人以兄弟相稱，被告稱呼事主為「死仔」。兩人談及生活瑣事、政見和移民，平時互相幫忙，事主於被告面試時為他送遞衣服，又到被告家中替他維修窗戶；事主同意上述說法。聆訊今續。

【案件編號：ESCC1100/22】

相關字詞﹕東區裁判法院 普通襲擊 化驗師 渠務署

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