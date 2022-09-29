港聞

港聞二

領國家獎學金內地博士生 摸女生臀部非禮罪成

【明報專訊】港大機械工程系一名男博士研究生，涉向不相識的港大女學生搭訕，其後捉着對方手臂及摸其臀部，被控非禮及普通襲擊兩罪，昨在東區裁判法院被裁定罪成。裁判官重申案情嚴重且在校園發生，或將判監，被告還押至10月12日判刑，以索取社會服務令報告。辯方求情稱，被告在內地讀畢碩士，獲國家獎學金到香港讀書，另他曾發布60多篇論文及擁有23項專利。

求情稱擁23項專利 申保釋被拒

被告關偉鵬（現29歲）被裁定罪成後，辯方引述教授、同學等求情信稱，被告在光通訊領域及醫療方面有貢獻，或因本案定罪失去學席，冀法庭寬大處理。另被告下月將到日本參與機械人學術論壇，希望法庭准予保釋，惟遭拒絕。

暫委裁判官朱文瀚引述控方案情稱，今年1月26日約下午6時許，事主X在港大校園內散步，被告先後以普通話及廣東話向X搭訕，稱想帶X到天台聊天，X拒絕及離開，但被告仍跟隨X。被告用左手捉着X右手臂，用力拉X至其心口位置，X掙扎，並擔心被告有進一步行動，故乘電梯返回地面。X其間感到有硬物觸碰其臀部，回頭時看到被告雙手合十放在腹部，並說想請X喝咖啡。

朱官裁決時稱，X的證供清晰明確，與閉路電視片段相符。片段拍到被告拉X手臂的一刻，X極力掙扎。被告供稱是與X牽手，朱官認為被告明顯說謊，淡化事實，亦與閉路電視片段不符，沒有事實基礎支持，故裁定他普通襲擊罪成。

至於非禮罪，片段可見X持續耍手，拒絕與被告交流，惟被告仍跟隨X，不信納被告作供所指是意外觸碰X的臀部。另被告警誡下稱，先搭X的膊頭再摸其臀部，認為被告有意圖侵犯X，故裁定罪成。

【案件編號：ESCC 650/22】

相關字詞﹕東區裁判法院 非禮 普通襲擊 博士研究生 港大

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