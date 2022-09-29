高級督察取走鮑魚 官稱有疑點判無罪

被告同組督察稱曾收鮑魚 忘記誰派

被告黃敬修（30歲）被控於2020年10月8日犯案。審訊時控方傳召了3名證人，警長蔡偉青供稱，警方因應2019年的「踏浪者行動」（即處理反修例示威的行動）而收到公眾捐贈的物資，包括約45至50罐鮑魚，由他負責分發。

蔡稱連同他在內，警察公共關係科（現稱警察公共關係部）社交媒體傳訊組（特別分組）共有9人，蔡將9罐鮑魚交給警員李伯勇，着李放在櫃內，讓同事自行領取，控方指被告偷去櫃內的兩罐鮑魚。蔡表示，警方一般絕不會收取公眾捐贈的物資，由於不是政府物資，所以沒有領取及派發紀錄。

與被告同屬社交媒體傳訊組的女督察黃凱儀供稱，她印象中前年10月收過一罐鮑魚，但該段時間收過其他物資如湯包、飲料，已忘記是否由同事親自派發。

官：被告行為可疑 惟不能排除擬重新分配

裁判官溫紹明昨裁決指出，本案不爭議被告曾取去兩罐鮑魚，僅爭議被告取去鮑魚是自用抑或重新分配給同袍。溫官表示，3名控方證人作供清晰直接，裁定3人誠實可靠。溫官引述被告曾在警誡錄影會面中表示，他打算重新分配捐贈物資，並將鮑魚放在女督察黃凱儀桌上。閉路電視可見，被告在非辦公時間進入涉事辦公室取鮑魚、扭轉閉路電視鏡頭，事後無將此事通知同袍，行為非常可疑，溫官又認為被告在會面中的解釋「顯然不是事實」。

不過溫官表示，女督察在庭上表示曾收過一罐鮑魚，已忘記是否有人親手將鮑魚交給她，溫官認為有可能是女督察忘記有人將鮑魚放在她桌上，或者有人取走女警桌上的鮑魚，故此不排除被告真的打算重新分配鮑魚，認為本案存有疑點，基於疑點利益歸於被告，裁定被告罪名不成立。

【案件編號：ESCC 2757/21】