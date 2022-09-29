高級督察取走鮑魚 官稱有疑點判無罪

【明報專訊】時任警察公共關係科高級督察黃敬修前年在警察總部內取去兩罐屬於警方的即食鮑魚，他否認一項盜竊罪受審，案件昨在東區裁判法院裁決。裁判官溫紹明指出，本案僅爭議被告取去兩罐鮑魚的目的，閉路電視見到被告在非辦公時間取走鮑魚，行為確實可疑，但與被告同組的女督察表示曾收到一罐鮑魚，不過忘記是誰交給她，遂不排除被告是打算重新分配鮑魚，認為控方未能舉證至毫無合理疑點，裁定被告盜竊罪名不成立。
被告同組督察稱曾收鮑魚 忘記誰派
被告黃敬修（30歲）被控於2020年10月8日犯案。審訊時控方傳召了3名證人，警長蔡偉青供稱，警方因應2019年的「踏浪者行動」（即處理反修例示威的行動）而收到公眾捐贈的物資，包括約45至50罐鮑魚，由他負責分發。
蔡稱連同他在內，警察公共關係科（現稱警察公共關係部）社交媒體傳訊組（特別分組）共有9人，蔡將9罐鮑魚交給警員李伯勇，着李放在櫃內，讓同事自行領取，控方指被告偷去櫃內的兩罐鮑魚。蔡表示，警方一般絕不會收取公眾捐贈的物資，由於不是政府物資，所以沒有領取及派發紀錄。
與被告同屬社交媒體傳訊組的女督察黃凱儀供稱，她印象中前年10月收過一罐鮑魚，但該段時間收過其他物資如湯包、飲料，已忘記是否由同事親自派發。
官：被告行為可疑 惟不能排除擬重新分配
裁判官溫紹明昨裁決指出，本案不爭議被告曾取去兩罐鮑魚，僅爭議被告取去鮑魚是自用抑或重新分配給同袍。溫官表示，3名控方證人作供清晰直接，裁定3人誠實可靠。溫官引述被告曾在警誡錄影會面中表示，他打算重新分配捐贈物資，並將鮑魚放在女督察黃凱儀桌上。閉路電視可見，被告在非辦公時間進入涉事辦公室取鮑魚、扭轉閉路電視鏡頭，事後無將此事通知同袍，行為非常可疑，溫官又認為被告在會面中的解釋「顯然不是事實」。
不過溫官表示，女督察在庭上表示曾收過一罐鮑魚，已忘記是否有人親手將鮑魚交給她，溫官認為有可能是女督察忘記有人將鮑魚放在她桌上，或者有人取走女警桌上的鮑魚，故此不排除被告真的打算重新分配鮑魚，認為本案存有疑點，基於疑點利益歸於被告，裁定被告罪名不成立。