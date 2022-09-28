【Emily】有飲食界擔心0+3影響生意 張宇人不點名批「有人扮代表」

張宇人喺片中批評，如果話「0+3」影響飲食業生意係「無數據、無科學根據、噏得出就噏」，「我呢個20幾年嘅飲食業代表只此一個，可以話畀你聽我完全唔認同」。佢認為過去二三十年市民都有去旅行，強調「0+3」實施後本港整體經濟會改善，包括飲食業在內各行業都會受惠。

佢之後再同Emily講，唔會透露批評對象，但質疑有人多年來只願意做其他界別選委，但經常自稱飲食界代表。Emily睇番資料，近日香港餐飲聯業協會會長黃家和、香港餐務管理協會主席梁振華、稻苗飲食專業學會主席徐汶緯等都有開腔關注「0+3」或影響食肆生意，其中黃家和係工業界（二）嘅選委。

張宇人並促請政府進一步放寬社交距離措施，包括容許12人一枱、宴會上限增至240人，畀食肆受惠於未來幾個月嘅傳統旺季。