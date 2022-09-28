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2022年9月28日星期三
港聞二
控未為612基金註冊 6人表證成立 辯方質疑治喪會無註冊 官：不屬社團
控方引會議紀錄指「M」為吳靄儀 辯方拒確認
聯國發言 歐盟質疑港府侵蝕自由 68國反對干涉內政
警遭潑腐液索償警方 稱處長錯判形勢
涉助刺警男友離港案 舉證曾搜尋機票 警專家述Google運作
7私醫共發2萬免針紙 10‧12作廢 佔整體豁免證明書逾半 多一人涉濫發被捕
李家超：倘違防疫例情况持續 難考慮再放寬
近一周少於2500人留醫 李家超：兩成服務仍停
安心App可存8同行者針卡 醫衛局：5萬童未符疫苗通要求
地署封志記木廠 家傳招牌禁取回 負責人已覓地搬遷 冀通融兩周運機器木材
心臟病粗死亡率10年高 調查：三成患者疫下運動減
恒生藉元宇宙吸新血 體驗做培訓生
保良局揭虐兒 特首促擴巡查
俯衝貨車撼5車剷路 1死5傷 暗斜衝300米 途人爭相走避
國慶日7000警力 金紫荊會展提早封
惠州海域3.2級地震 港天文台接逾百報告
涉五摸5歲女兒私處 工程師轉區院審
IT男連登留言港獨光時 認煽動囚16周
國安警拘兩男 指發煽動港獨帖文
警車車頂路上甩 砸的士車頭玻璃
中四生扮銀行職員騙24萬 判勞教
西環斬人案再拘4男 揭雪糕筒藏監視鏡頭
科大採購 兩供應商涉伙副教授騙400萬
鐵皮屋焚毁 疑冷氣機短路
大灣區GBA新聞：「大灣區大學」招教員 聘電腦理學物質學教授 對港人一視同仁
大灣區GBA新聞：「港澳藥械通」建預審庫 供藥企自願申報加快批
大灣區GBA新聞：深圳「最美海岸」海堤修復開放
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【Emily】新政府司局長民調 支持淨值皆正數 陳茂波民望最高
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【Emily】康署11月搞大埔海濱公園親子露營
【Emily】美領館：世界旅遊日對港人別具意義
【Emily】病休後回法庭 蘇惠德半晝審逾40案
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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