科大採購 兩供應商涉伙副教授騙400萬

廉署起訴 指瞞副教授利益衝突

42歲被告歐陽兆㷨是駿科（亞洲）製藥獨資董事和股東，40歲被告楊兆安則是高準檢驗及檢測獨資董事和股東。案發於2011年9月至2019年2月間，當時科大化學系一名兼任副教授進行17項招標及採購活動，為科大及其附屬公司，向他擁有直接或間接財務權益的駿科和高準，採購多項實驗室儀器及測試服務。

其中3項串謀詐騙控罪指稱，兩人分別與兼任副教授串謀詐騙科大，在該兼任副教授有責任預先披露與科大的利益衝突下，兩人隱瞞兼任副教授在駿科和高準的權益，誘使科大就其中3項招標和採購活動委聘駿科及高準，及致使科大全數繳付該兩間供應商的發票款項。另外14項欺詐控罪指稱，兩人與兼任副教授隱瞞該兼任副教授在公司的權益，誘使科大或其附屬公司，在其餘14項招標及採購活動委聘上述供應商。

科大回覆稱不評論個別個案，若有供應商被起訴，校方會按既定程序擱置合約；校方採購程序設利益申報機制，所有參與採購程序和審批事宜的組織及人士均須申報利益，校方會適時檢討相關機制。