IT男連登留言港獨光時 認煽動囚16周

求情稱失月入4萬工作 帖文僅宣泄

辯方求情稱，被告陳偉倫與女友撫養3歲兒子，他有穩定職業、月入4萬元，因干犯本案失去工作，已還押96日；又指涉案帖文一式一樣、流於口號化，不涉使用暴力，可見只是情緒宣泄。辯方又稱，監獄規則下，被告扣減還押的日數少於31日，無法獲得行為良好的扣減，冀以4.5個月為量刑起點。

主任裁判官羅德泉判刑時稱，煽動是挑動他人情緒的行為，對心平氣和的人構成的危機相對小，對情緒高漲者則是火上加油；即使環境平靜，若有人心有不忿，或會造成死灰復燃的後果。

官：內容尖銳 惟缺新鮮感感染力低

羅官續指，被告重複38次信息，可見他希望信息不會被淡忘，即使無人表態支持其留言，其行事風險亦不能被低估。羅官又稱，控方早於8月4日要求答辯，但因辯方申請及疫情原因，押後至昨日答辯，認為延誤是辯方策略所致，但考慮被告的確有所損失，故酌情處理，終以25.5周為量刑起點，經扣減後判囚16周。

案情指出，被告是連登帳戶「詛咒中共早日毀滅」擁有人，於2021年12月24日至今年6月23日，發布38則相同的煽惑性留言，內容提及「詛咒中共早日瓦解、早日毁滅」，「因果由國 容港治己 義憤民誠」，「香港獨立 唯一出路」，「光復香港 時代革命」等，被告6月23日被捕。

【案件編號：WKCC 2144/22】