國慶日7000警力 金紫荊會展提早封

增情報蒐集防煽動上街

據悉國慶當日，警方除總區應變大隊、鐵路應變部隊、反恐特勤隊和衝鋒隊外，將派出便裝人員加強巡邏，詳細交通管制和封路安排有待進一步計劃。警方截至昨早未收到有人申請遊行不反對通知書。因應過往特別日子有人在網上煽動市民上街，警方將加強線上線下情報蒐集，當日一旦有未經申請的遊行或示威，將視乎是否涉及暴力或煽動性質，會按《公安條例》和「限聚令」等依法處理。

社民連未擬示威 稱接「國安警」電話

今年七一國家主席習近平訪港，社民連部分成員先後被上門搜查和帶往警署約談，部分人稱連日受到警方跟蹤監視。陳寶瑩昨回覆查詢稱，在今年七一，即使未有任何舉動已遭相關部門約談，預估國慶日情况大同小異。她說本港法律含糊，即使符合限聚令及《公安條例》等，亦不排除當局以煽動罪等起訴，基於缺乏法律保障，故不打算在國慶日示威或集會。

雷玉蓮擬悼南丫海難 已通知警

社民連外務副主席周嘉發稱，昨午收到「國安警察」隱藏號碼的來電，對方問他國慶前後，個人、社民連及其他團體有何打算，他稱自己和社民連當日無任何計劃，惟不清楚其他團體情况。他引述對方稱「你都明白這些敏感日子」，指「國安警察」一如以往，提醒當日不要有行動。周預計國慶日相對七一風險較低，不希望警方以七一期間的方式監視他們。

社運人士雷玉蓮稱暫未收到警方電話。由於周六同樣是南丫海難10周年，她計劃當日傍晚帶同鮮花和祭品等，到中環碼頭悼念39名死難者。她說月初已通知旺角警民關係科，相關職員無試圖阻止。

雷玉蓮本月先後到旺角、灣仔和中環舉行街頭圖片展覽，以黑色雨傘掛起多張海難翌日拍攝到涉事船的照片。她說剛過去的周末在中環碼頭展覽期間，有7至8名便衣警員巡視，全程以攝錄機拍攝，有別於早前在旺角的街頭展覽，當時便衣警純粹戒備，估計警方提升監視行動與國慶臨近有關。