俯衝貨車撼5車剷路 1死5傷 暗斜衝300米 途人爭相走避

現場消息稱，死者是65歲姓唐男途人，他被撞後捲入一輛小巴車底，由消防員救出，送院不治。另外5名傷者包括肇事密斗貨車司機、車上兩名清潔女工，以及的士和客貨車司機，全部送院治理。

離垃圾站失控 撞銀行始停

案發於昨晚近9時，肇事清潔公司密斗貨車由65歲姓陸男司機駕駛，載着3名清潔女工，左轉離開雲漢街垃圾收集站。目擊者稱，當時該車車速頗快，瞬間撞向一輛停右邊等客之的士車頭，的士司機落車喝止，垃圾車沿暗斜直衝而下，至瑞和街近嘉樂街再撞及一輛停泊路旁的24座位抗疫巴士的尾燈，以及右邊一輛的士的車身。

六旬漢捲小巴底不治

密斗貨車餘勢未了，再沿瑞和街暗斜衝下，猛力撞向一輛客貨車車尾，將之推上行人路。密斗貨車其後衝至近瑞寧街，再撞倒一名男途人及一輛小巴，被撞男途人被捲入小巴車底，密斗貨車最後剷上行人路，撞向一間中國銀行分行大閘始停，沿途俯衝300米，不少途人爭相走避，情况混亂，有人大叫有傷者被困車底。

警方接獲多人報案後趕赴現場調查，由消防員救出被困車底的男途人，他當時已告昏迷，送院不治。警方東九龍交通意外特別調查組正調查意外肇因。