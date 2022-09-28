保良局揭虐兒 特首促擴巡查

社署：每年至少突擊巡6次

社署回覆本報稱，該署至少每12個月到留宿幼兒中心或提供住宿服務的特殊幼兒中心突擊巡查6次，並在有需要時增加次數。社署稱已透過調撥人手，在督導組加入由護士出任的保健衛生督察和曾在執法機構工作的人員，以增加巡查的寬度和深度。

保良局表示，聘用幼兒工作員時會要求申請者申報有否涉及性罪行或其他刑事罪行紀錄，如有則不會錄用，亦有定期安排員工培訓及提醒員工應有的操守。保良局又稱，該局設清晰指引及整全機制監察服務，包括安裝閉路電視，由督導人員不時抽查錄影片段及每日4次巡視嬰兒組單位；提醒員工如發現有人對幼兒作不恰當行為，應直接向督導人員通報；由護士每日檢視嬰幼童身體及飲食狀况紀錄等。

團體倡清晰指引 議員倡訂黑名單

國際培幼會稱，欣悉社署監管機制發揮效用，但揭發事件只屬「次級預防措施」，社署應為兒童相關機構提供清晰營運標準指引，鼓勵機構訂立「守護兒童政策」，社署亦應修訂《服務質素標準》，說明機構應採取什麼步驟確保兒童免受侵犯，並將指引擴至其他社福機構。民建聯立法會議員李世榮認為，社署應研究增設實時監控系統，並要求相關服務機構加強培訓前線員工。李期望年底前完成強制舉報懷疑虐兒機制立法，亦要求當局制訂幼兒工作員黑名單。