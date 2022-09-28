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恒生藉元宇宙吸新血 體驗做培訓生

【明報專訊】元宇宙（Metaverse）近年被視為不少行業的重要商機及金融機遇。有近90年歷史的恒生銀行亦趕上元宇宙熱潮，該行自1994年推行的管理培訓生（MT）計劃，今年推出元宇宙空間「恒生MT Finoland」，讓有興趣申請者深入了解和體驗該培訓計劃，冀吸引具前瞻眼光的新血加入。恒生銀行人力資源總監何樂斯稱，員工能否有創新及前瞻思維，對銀行長遠發展十分重要。

開放至10．16 供ESG數碼銀行資訊

恒生MT Finoland由內部研發，是匯聚數碼科技和創新的元宇宙空間，系統今起至10月16日開放，用家進入後可挑選屬於自己的角色，設定自己的MT培訓計劃，以及參與不同小遊戲，當中會提供ESG（環境、社會和管治）倡議、數碼銀行服務和發展等資訊，亦可與恒生原創的虛擬KOL Hazel見面等。

何樂斯說，希望採用年輕人喜歡及超越傳統方式，方便他們深入了解MT培訓計劃的理念和詳情，亦讓他們明白銀行界已留意到元宇宙趨勢，並積極發展創新科技，「唔係淨係我哋要求佢哋點做，而係我哋率先話畀佢哋聽我哋已經做緊」。

今期培訓生名額60個 每年1500人申請

何稱，以往宣傳方式較單向，即使到大學辦講座，學生可直接提問，但受時間所限，往往未能深入了解計劃特別之處，亦欠缺初步體驗。新系統打破時空限制，讓身處海外者亦能登入了解計劃。

新一期恒生MT培訓計劃接受在2021至2023年畢業的學士或以上學生申請，年齡不限，培訓為期3年。參加者首兩年到10個部門實習，除跨企業層面的多元培訓，亦會到數碼科技相關部門實習，以及實地考察本地金融科技公司，啟發對科技的應用和解決方案。

恒生銀行傳訊部高級經理楊嶸龍畢業於港大國際商業及環球管理，2015年參加MT培訓計劃，他認為銀行與社會息息相關，面試前會特別留意時事，嘗試用年輕人角度看事件。何樂斯說，今期名額約60個，每年約有1500人申請MT，參加者會獲具競爭力的薪酬，但應着眼培訓機遇及發展空間。

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