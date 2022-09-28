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心臟病粗死亡率10年高 調查：三成患者疫下運動減

【明報專訊】本港心臟病粗死亡率自新冠疫情爆發後持續上升，根據衛生署數字，去年相關比率達0.089%，為近10年高位，有近6600名心臟病患者辭世。香港心臟專科學院近月訪問心臟科專科求診或覆診者，發現各有約三成受訪者疫下運動量減少、體重增加。學院院長陳偉光提醒，運動可減低心血管疾病致命風險，建議市民疫下即使減少外出，亦可把握機會在家中和辦公室多做運動。

八成人運動時間不達標

學者料關限聚令運動場地停開

根據衛生署數字，心臟病患者離世個案、粗死亡率自新冠疫情爆發後上升，去年有6595名心臟病患者離世，稍增約30人，粗死亡率為0.089%，均為10年新高。陳偉光稱，暫未清楚患者離世個案增加與新冠的關係，但提醒高危者疫下亦要定期覆診、多做運動、維持良好生活習慣，以減心血管疾病風險。

香港心臟專科學院在今年7至8月以問卷調查266名在心臟科專科求診或覆診者，並委託浸會大學社會科學研究中心分析，發現約八成受訪者運動時間未達世衛建議、約三成人疫下減少運動，有兩成六受訪者完全沒有做帶氧運動。學院候任院長梁達智稱，成因包括受訪者難重拾運動習慣、因限聚令難集合運動伙伴、運動場地暫停開放等。

有患者誤以為「做做下運動會死」

專家：病情穩可做中等強度運動

陳偉光說，不乏心臟病患者誤以為自己「做做下（運動）會死」，重申他們做運動好處遠遠大於壞處。梁達智引述海外研究稱，運動可降近七成心血管疾病致命風險，另減低患新冠風險，建議冠心病患者在病情穩定及無不適下，即使戴着口罩也可做低至中等強度運動，惟須量力而為。

學院呼籲成年人按世衛建議，每周至少做150分鐘中等強度，或75分鐘劇烈強度的帶氧運動，即使疫下不便經常外出，在家可做簡單伸展，避免肥胖和保持心臟健康。教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德提醒，市民一旦感染新冠，在陽性的兩周內應避免做劇烈運動，如無不適，則可做低至中等強度運動，重症者則應先諮詢醫生意見。

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