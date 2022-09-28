地署封志記木廠 家傳招牌禁取回 負責人已覓地搬遷 冀通融兩周運機器木材

地署：木廠多雜物 圍封防擅闖生意外

地政總署回覆查詢時表示，因應開展工程的迫切需要，昨早收回志記鎅木廠及毗鄰兩間廠房，交予土木工程拓展署準備展開工程。由於鎅木廠內散滿雜物，政府須圍封以防有人擅闖及發生意外。

昨早10時許，約50名地政總署職員、警員及工人到達木廠，以水馬及圍板圍封木廠，又拉起橙帶禁止他人入內。權哥與地政總署人員交涉，對方稱廠內「危險」，只可在人員協助下取回文件。至昨午2時許，署方出動吊車運走木材。

幾經交涉 准帶走3狗

權哥說，昨早7時許接獲署方來電，對方稱即日「封廠」、「無人情講」。他形容署方行動倉卒，有如「兵臨城下」，恒生大學早前預訂了部分木材及木製品亦未能取出，連在廠內飼養的3隻唐狗亦在幾經溝通下才獲准入內帶走，將交由朋友照顧。權哥弟弟說，木廠招牌承傳自父親，屬家傳之寶，希望取回。

權哥重申無意阻礙政府發展北部都會區，但認為若木材最終被運至園林廢物回收中心Y．PARK打碎，並非「化廢為能」，反而浪費了可造家具的木材，而廠內機器有數十年歷史，是數代人的奮鬥結晶，不願見其化為烏有。

對於政府指志記已獲多次延長收地期限，權哥說過去兩年受疫情影響，難有生意，過去數周已加緊清理，甚至低價出售，累計清理約三分之一木材，仍有約700噸在廠內。他說在朋友協助下覓得合適土地另建木廠，面積與目前相若，惟仍要政府讓他們取回機器及木材才可成事，希望政府可再通融兩周。

可造之材將打碎 負責人感浪費

至於政府早前提及約有1400萬元賠償，據權哥了解部分金額已可領取，但相信仍「有排處理」，希望先處理木材等事宜。木工班負責人吳卓恒補充，該1400萬元賠償大部分是按面積計算，廠方理解為政府買地的「地價」，其中約200萬至300萬元為業務相關的「特惠津貼」。

地政總署表示，土拓署及環保署已開始實地調查剩餘木材的數量、種類及狀况，會將需要處理的木材分批運送到環保署轄下Y‧PARK妥善處理，盡可能循環再造成木板及木方等再生物料，以用作設施裝飾或製成木家俬等升級再造產品。署方稱，受收地及清拆行動影響的業務經營者，如計劃將業務搬遷至其他地區繼續經營，政府會就規劃及土地事宜提供諮詢服務，並協調各部門加快相關審批程序。就賠償方面，署方稱已通知鎅木廠經營者有關業務經營的特惠津貼金額，鎅木廠的土地擁有人亦符合資格領取收地補償。

志記鎅木廠位於古洞北新發展區第一階段工程範圍內，政府先後兩次將遷出期限延至今年6月底及9月13日。發展局長甯漢豪早前表示，古洞北第一階段私樓將於2023至2024年建成，公營房屋則於2026至2027年陸續建成，政府必須處理附近配套，表明再延期沒有意思。