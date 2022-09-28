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安心App可存8同行者針卡 醫衛局：5萬童未符疫苗通要求

【明報專訊】政府早前強調推動新冠疫苗接種是「復常」必須一環，「疫苗通行證」（下稱「疫苗通」）周五（30日）起將下降涵蓋年齡至5歲兒童。醫衛局昨日表示，計及現時5至11歲兒童的接種和康復情况，推算該年齡層現有約5萬人未符合周五生效的要求，即佔約12%，呼籲家長盡快帶子女打針。資科辦昨日更新「安心出行」應用程式（App），容許加入最多8名同行者的疫苗通，程式列明只可加入3類豁免使用安心出行者的疫苗通，包括15歲或以下兒童。

「安心出行」昨日更新至3.4.3版本，容許程式可同時儲存用戶本身及最多8名獲豁免使用安心出行「同行者」的疫苗通，包括「15歲或以下和年滿65歲」、「殘疾」及「獲政府認可」者。本報實測發現，更新版「安心出行」亦可儲存不屬該3類人士的疫苗通，程式同時附有「只能加入」3類獲豁免人士疫苗通的聲明，用戶須先表明「已經閱讀及明白」聲明內容。

更新版可存非豁免者針卡

大狀：魚目混珠有票控風險

助理政府資訊科技總監張宜偉昨於港台《自由風自由PHONE》表示，按現行法例，不屬該3類人的市民須掃描安心出行才可進入處所，故本身已須持安心出行。他補充，同行者疫苗通可無限次儲存在不同電話，強調安排為方便市民配合疫苗通新規定。

大律師陸偉雄向本報稱，法例有嚴謹規定，如任何人不屬該三類人卻「魚目混珠」，以圖不掃描安心出行、只提供疫苗通，若被發現將有票控風險。他又指，若用戶同意相關聲明但沒依從，或觸犯《刑事罪行條例》「作出虛假法定聲明及其他未經宣誓的虛假陳述」罪行。

另外，司法機構昨日公布周五起更新進入各法院大樓的安排，年滿5歲者亦須符合政府最新疫苗通要求，除非其本人、監護人、照顧者或其照顧的人為法庭程序與訟各方或證人。司法機構補充，因考慮到個別陪審員在某些情况下必須出席聆訊，才可確保聆訊繼續和適時完成，故會把豁免範圍涵蓋聆訊尚未審結的陪審員。

（新冠疫情）

相關字詞﹕資科辦 疫苗通行證 安心出行 新冠疫情

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