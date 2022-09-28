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近一周少於2500人留醫 李家超：兩成服務仍停

【明報專訊】公營醫療系統在新冠疫情高峰期持續受壓，隨疫情近期降溫，政府目標將公立醫院的非緊急服務恢復至正常的約八成水平，特首李家超上周透露，醫管局很快可下調至第二階段病牀應變方案，達至上述目標。醫管局數據顯示，截至昨日凌晨有少於2000名新冠患者在公院留醫，為連續一周低於第二階段方案可接收2500名新冠病人的上限。醫管局昨日未有明確回應病牀最新調動情况及服務恢復至何等水平，僅稱正因應疫情發展等陸續調動病牀、恢復部分非緊急服務。

本港昨日公布新增3667宗新冠陽性個案，3474宗屬本地感染，另新增183名新冠病人留醫。截至昨凌晨零時，共1966名新冠患者留醫，為自8月21日以來再度回落至少於2000人留醫，亦是連續一周少於第二階段可收治新冠病人數目（2500張新冠病牀）的上限。李家超昨在行會前見記者時稱，本港現時每日維持約4000宗新增個案，現仍有兩成醫療服務因新冠暫停。

因應疫情在6月初反彈，醫管局制訂病牀調動應變方案應對。翻查資料，局方7月22日啟動第二階段病牀調動計劃，即每日可承受312名新冠患者入院、最多可提供2500張新冠病牀、最多要調整約兩成半服務；局方上月23日進入「第三A階段」，醫衛局盧寵茂曾稱，公院在「情况最壞」時一度削減四成服務。

未答下調至第二階段方案否

醫局：陸續恢復非緊急服務

港府近日強調「醫療復常」對整個社會復常過程很重要，特別點出若公營醫療服務回復至起碼八成水平，將有望「減低」社交距離措施。李家超上周五（23日）稱，公院仍處於第三A階段，將「很快」回復到第二階段，非緊急服務將恢復至八成以上；醫管局主席范鴻齡亦在前一天（22日）稱，「相信好快」、「幾天內」可重返第二階段。

本報昨向醫管局查詢病牀調動方案是否已調整至第二階段、現時服務恢復至何等水平，局方稱正因應疫情發展及服務需求，陸續調動病牀，另正調動人手及資源，陸續恢復部分早前暫停的非緊急服務。

（新冠疫情）

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