李家超：倘違防疫例情况持續 難考慮再放寬

李稱留意0+3「不確定因素」

衛署：抵港者依時檢測大致順暢

李家超昨日出席行會前見記者時稱，若疫情走勢符合預期和可控，政府會按情况逐步提供更多空間，惟需審慎觀察數據以免混亂。他說，要留意「0+3」帶來的不確定因素，包括抵港者有否按時檢測，亦提及有逾40名持「紅碼」者離開隔離地點，過去兩個月不遵守強檢的比率曾達8%至9%，近日執法行動發現逾千人沒遵從強檢，另有逾2.5萬張濫發的「免針紙」等，他批評違規者對抗疫不負責任，若情况持續，政府便不易在措施上作出新考慮。

「0+3」實施後，抵港旅客須於指定日子做核酸檢測，亦要每天快測至第七天。衛生署發言人稱，已採取一系列措施提醒抵港者於指定日期強制檢測，包括派發須知單張、在預定檢測日子發出電話短訊、向無按時檢測者致電提示等，並會向違反者發出強檢令或定額罰款。

至於推行「0+3」會否導致市民增加外遊、繼而使經濟外流，李家超稱，相信新措施可吸引其他活動陸續回來，例如展覽和商務客，亦認為相關經濟效益可「輻射」至不同界別。他強調放寬措施目的是令整個社會「動起來」，部分行業如航空業等或能即時受惠，其他則需待經濟在各方面動起來才能受惠。

總商會：業界盼年底前0+0

已有企業籌備千人活動

香港總商會總裁梁兆基昨於港台節目《千禧年代》稱，香港仍有自身優勢，惟過去兩年不少商務活動因本港防疫限制而遷往新加坡等地，若港府盡快落實「0+0」，相關活動很大機會回流。他稱業界預期年底前可落實「0+0」，由於涉逾千人的大型活動需一至兩個月籌備，現已有企業着手準備，他亦冀當局加強宣傳、招攬商務活動。梁又說，與國際及內地通關同樣重要，政商界正與內地努力商討，強調對內外通關不是「二揀一」。

廠商會會長史立德在同一節目質疑，本港入境限制仍較其他地區嚴謹，復常進度仍要「追落後」，又說下月將有貿易展覽等，建議政府盡快放寬至「0+0」，增加經濟誘因吸客。

談逆隔離 李：無關港個案數

另外，對於政府會否考慮將社區隔離設施轉為過渡房屋，李家超說一直留意設施使用情况，亦會充分考慮其他用途的可能，惟需留意冬季疫情會否反彈；至於「逆隔離」，則需確保在香港檢疫的效果與在深圳一樣，原則是不能增加深圳風險，認為對此要有正面態度，另強調有關措施與本港個案數字無關。

（新冠疫情）